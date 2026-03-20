Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. В регуляторе пояснили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

По данным Центробанка, в феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4—5% в пересчете на год. Также значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», — говорится в пресс-релизе.

По прогнозу Банка России, учитывая проводимую денежно-кредитную политику, годовая инфляция снизится до 4,5—5,5% в 2026 году.

«Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — отметили в ЦБ.

По данным Банка России, инфляционные ожидания с февраля значимо не изменились. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Следующее заседание Совета директоров Центробанка, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.

С октября 2024 года по июнь 2025-го ключевая ставка ЦБ держалась на рекордном уровне 21%. После этого Банк России несколько раз подряд снижал показатель. Последний раз это произошло в феврале 2026 года — ключевую ставку понизили с 16% до 15,5% годовых.

Экономист, бывший замминистра финансов Олег Вьюгин рассказывал RTVI, что ключевая ставка Центробанка России может снизиться до 10-12% к концу 2026 года.

«Чтобы промышленность и экономика чувствовали себя «более-менее нормально», ключевая ставка должна быть на уровне 7%, продолжил экономист. «При этом инфляция будет, скажем, 4%», — пояснил Вьюгин.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, рассуждая о перспективах изменения ключевой ставки, говорил, что с точки зрения экономики и финансовых рынков важнее не решение регулятора на отдельно взятом заседании, а то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев и по какой траектории она «пойдет в дальнейшем».