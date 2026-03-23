ВВП России в январе 2026 года сократился на 2,1% в годовом выражении, а промпроизводство — на 0,8%. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля. Глава государства отметил, что отрицательная динамика не стала неожиданной, но требует принятия мер для возвращения экономики на траекторию устойчивого роста.

Говоря о состоянии рынка труда, Путин обратил внимание на рекордно низкий уровень безработицы, который в январе составил 2,2%. Президент также указал на замедление инфляции, закрепившейся ниже 6% в годовом выражении, и рост потребительских расходов.

«Важное условие уверенного роста — это сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования и, конечно, состояние бюджетной системы, где важно обеспечить именно долгосрочную устойчивость», — заявил глава государства.

По словам Путина, главной целью на сегодняшний день является возвращение национальной экономики на траекторию устойчивого роста с замедлением роста цен и поддержанием рынка труда в стабильном состоянии. При этом президент признал, что добиться такого результата будет непросто.

Отдельное внимание на совещании было уделено внешним рискам. Путин отметил, что общая напряженность в мире приводит к колебаниям на рынках энергоресурсов и других товарных групп. В этой связи он предложил российским нефтегазовым компаниям использовать дополнительные доходы от роста мировых котировок для снижения долговой нагрузки.

«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками. Это было бы зрелым решением», — заявил президент.

Также Путин поручил правительству продолжить работу по обеспечению долгосрочной сбалансированности федерального бюджета с учетом конъюнктурных доходов. Одной из ключевых тем совещания стало улучшение структуры занятости и привлечение кадров в высокотехнологичные отрасли, где, по словам главы государства, формируется большая добавленная стоимость.

Ранее о замедлении российской экономики в интервью RTVI заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов. По его словам, на ситуацию влияют в том числе политические факторы, включая боевые действия на Ближнем Востоке. До этого серьезные потери экономики РФ из-за событий вокруг Ирана прогнозировал бизнесмен Олег Дерипаска.