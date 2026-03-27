Правительство России исключило борщевик Сосновского из перечня оснований, по которым земельный участок могут признать неиспользуемым и впоследствии изъять. Соответствующее постановление № 251, подписанное 7 марта и вступившее в силу 13 марта 2026 года, меняет подход к оценке состояния земель сельскохозяйственного назначения, поясняют «Известия».

До сих пор наличие этого инвазивного растения на значительной части территории могло трактоваться как признак зарастания многолетними сорняками, что влекло за собой штрафы и потенциальное изъятие участка через суд.

Теперь же, согласно новым критериям, действующим с сентября 2025 года, борщевик Сосновского прямо исключен из списка признаков, указывающих на неиспользование земли. При этом обязанность собственников бороться с опасным сорняком сохраняется, а штрафы за неухоженные участки по-прежнему действуют.

«Для собственников это важное изменение, поскольку исключается ситуация, когда один биологический фактор становился основанием для претензий со стороны контролирующих органов», — пояснила адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

Она добавила, что теперь лишиться участка исключительно из-за борщевика нельзя, но если земля на участке в целом заброшена, а растение лишь дополняет общую картину запущенности, риски сохраняются.

Проблема усугубляется отсутствием эффективных методов полного уничтожения борщевика. Заведующий лабораторией биоразнообразия ИЭрИЖ Денис Веселкин отметил, что даже регулярное скашивание (до пяти раз за сезон) и обработка гербицидами не искореняют растение, поскольку оно может сохраняться в виде семян и низкорослых форм.

Борщевик является серьезной угрозой для здоровья человека и животных, вызывая болезненные ожоги при контакте, а также наносит ущерб экосистемам, блокируя естественную смену растительных сообществ на десятилетия. Иностранные СМИ несколько лет назад называли его широкое распространение признаком упадка российской деревни.

При этом в 2025 году в России приняли закон о поправках в административный кодекс, согласно которым граждане обязаны самостоятельно бороться с борщевиком и другой инвазивной флорой на своих приусадебных участках.