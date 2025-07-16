Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон о борьбе с борщевиком и другими «опасными видами чужеродных растений», передает корреспондент RTVI. За документ проголосовали 399 депутатов.

Закон вводит понятие «опасные виды инвазивных (чужеродных) растений». Речь идет о растениях любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами своего естественного ареала. Их распространение и численность «создают угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики».

Принятый закон предполагает, что владельцы земельных участков всех категорий земель обязуются бороться с инвазивными растениями, рассказал на заседании зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш.

«Законопроект связан с системной борьбой с чужеродными (инвазивными) растениями, в том числе с борщевиком Сосновского», — заявил депутат.

По его словам, власти регионов, Минприроды и Рослесхоз определят меры, виды препаратов и алгоритм «борьбы с этой напастью». Инвазивные растения распространены не только в центральной части России, но и в Сибири, а также на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, отметил Самокиш.

Среди прочего устанавливаются положения, регламентирующие особенности охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий от распространения опасных видов инвазивных растений.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В России уже штрафуют собственников участков за борщевик. Согласно КоАП, нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками влечет административный штраф: для граждан — в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей, для юрлиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Борщевик Сосновского — многолетнее сорное растение, зарастание которым на 50 и более процентах площади земельного участка является признаком неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования их с нарушением законодательства.

Обязанность бороться с зарастанием земель сорными растениями установлена Земельным кодексом только в отношении земель сельскохозназначения. С учетом этого проблема распространения борщевика Сосновского стоит достаточно остро, поскольку очаги его распространения расположены в основном на землях поселений, полосах отчуждения дорожной сети и на других землях, не относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, отмечает в сопроводительных материалах к закону.