С 1 сентября 2025 года в силу вступит постановление правительства, по которому власти получат право изымать заброшенные земельные участки. В документе перечислены критерии, на основании которых может быть принято такое решение. Это нововведение касается в том числе и дачников, на которых с каждым годом накладывают все больше ограничений — заборы, борщевик, шашлыки и пр. Подробнее о том, как и за что наказывают дачников в 2025 году — в материале RTVI.

Неиспользуемые земли смогут изымать

Государство имело право изымать неиспользуемые земли и раньше: это прописано в статье 284 Гражданского кодекса РФ. Землю могут отобрать из-за нецелевого использования, например, если земля была куплена под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), но дом не был построен. С марта 2025 года в силу вступил закон, по котором изымать участки можно и за неосвоение — если бурьян перерос забор, участок могут счесть заброшенным.

С 1 сентября 2025 года заработает постановление, в котором прописаны критерии такого неиспользуемого земельного участка. “В первую очередь под удар попадут участки с явными признаками злостного неиспользования: заброшенные десятилетиями, захламленные мусором более чем на 50% площади, заросшие сорняками выше метра на большей части территории, без каких-либо построек на землях ИЖС в течение 7 лет или на садовых/огородных участках в течение 5 лет, либо с разрушенными строениями”, — объясняет управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров

Изъять землю смогут, если участок соответствует хотя бы одному из признаков: захламление более, чем 50% участка (в том числе мусором, твердыми коммунальными отходами и проч.);

отсутствие на участке зданий, если режим его использования предполагает строительство дома (в течение пяти и более лет);

отсутствие на участке жилого дома в течение семи и более лет, если участок предназначен для ИЖС;

наличие разрушенного или поврежденного дома (отсутствие или повреждение кровли, стен, окон и остекления), который не начинают ремонтировать более года;

сорные растения высотой более 1 метра более, чем на половине площади участка. При этом соответствие таким критериям не будет иметь значения, если есть судебный или иной акт уполномоченного органа, которым на территорию наложен арест или запрет на использование, а также если использованию земельного участка помешали стихийные бедствия или иные события непреодолимой силы.

Процедура изъятия будет небыстрой: сначала Росресстр или местные администрации, которые обязаны контролировать состояние участков, выдадут предписание с требованием устранить нарушения, объясняет Жаров. На приведение участка в порядок дадут год.

“Если владелец проигнорирует предписание, его оштрафуют на 1—1,5% кадастровой стоимости участка (но не менее 20 тыс. рублей). Лишь затем последует судебный иск об изъятии, участок выставят на торги, а в ЕГРН внесут запись, блокирующую сделки до решения суда”, — говорит он.

При этом волноваться дачникам пока не стоит, считает Евгений Жаров. Хотя вероятность изъятия участка возросла из-за упрощения этой процедуры и сокращения ее сроков с шести до четырех месяцев, ожидать массовых конфискаций не стоит. “Акцент по-прежнему будет на самых проблемных, заброшенных наделах, особенно наносящих экологический вред или представляющих пожарную опасность”, — отмечает эксперт.

С этим согласен и управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский:

“У государства нет и никогда не было задачи изъять участок из частной собственности. Главная цель мартовских поправок — стимулировать граждан возвращаться на брошенные ими земельные участки и решать их судьбу, как и предписано правообладателям — осваивать и использовать, или продавать их, если они им не нужны”.

Есть и еще одно ограничение, связанное с использованием земельных участков: в марте 2025 года в силу вступил закон, по которому на освоение земли, в том числе в садовых и огороднических товариществах, дается три года. Признаки неиспользуемого земельного участка стали продолжением этого закона.

За что могут оштрафовать дачников в 2025 году

Беспорядок на участке: от 2 тысяч рублей

Поводом для штрафа может стать не только заброшенность участка, но и наличие на нем мусора, в том числе старой мебели, бытовой техники и отходов, оставшихся после ремонта. Такие вещи могут счесть мусором, если они хранятся на участке открыто. Если скопление вещей могут принять за свалку, то его потребуют переместить на специальную площадку для твердых бытовых отходов. Закапывать мусор в землю тоже запрещено — это могут счесть нарушением природоохранного законодательства.

“Закапывание такого мусора на даче или его размещение в неустановленных местах может привести к наложению штрафа на гражданина от двух до трех тысяч рублей”, — говорит Владислав Варшавский. Евгений Жаров добавляет, что за повторное нарушение штраф вырастет до трех-пяти тыс. руб.

Ограничения касаются и складирования растительного мусора — сухой травы, веток и листьев. Если на участке есть компостная яма, в которую складывают такие отходы, она должна находиться не ближе, чем в 20 метрах от источников воды — скважин, прудов и колодцев, и не ближе 10 метров от построек.

Борщевик и маки: до двух лет колонии

Тщательно следить нужно и за тем, что растет на участке: в России запрещено выращивать растения, содержащие психотропные или наркотические вещества. Причем наказать могут, даже если на участке найдут всего один такой экземпляр, который вырос сам, говорят юристы.

В списке запрещенных растений, за наличие которых на участке можно поплатиться не только деньгами, но и свободой: кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, роза гавайская, шалфей предсказателей, эфедра, психотрия зеленая, митрагина прекрасная, кат, содержащий мескалин кактус, ибога, диплоптерис кабрерана, голубой лотос, банистериопсис каапи, ипомея трехцветная (вьюнок), а также любые грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин.

“За культивирование перечисленных растений в крупном и особо крупном размере предусмотрено уголовное наказание (статья 231 УК РФ): на гражданина может быть наложен штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо он может быть привлечен к обязательным работам на срок до 480 часов, либо наказан ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок”, — предупреждает Владислав Варшавский.

Разросшиеся сорняки тоже могут стать источником проблем, но наказание будет не таким суровым — максимум штраф. “Засилье сорняков (особенно борщевика, пырея, вьюнка), если они покрывают более 50% участка, может стать одним из признаков для изъятия, а само по себе их наличие грозит штрафом 300-500 рублей”, — объясняет Евгений Жаров.

Шашлыки, костры и печи: от 5 тысяч рублей

Владельцам загородной недвижимости соблюдать и другие ограничения, которые в основном касаются пожарной безопасности.

Например, разведение огня на участке — будь то сжигание мусора или приготовление шашлыков — может обернуться штрафом. Чтобы не рисковать деньгами, нужно знать правила: открытый огонь в мангале можно разводить не менее, чем в пяти метрах от дома, а костер должен отстоять от построек не менее, чем на 50 метров; от лиственных и хвойных деревьев — не менее, чем на 30 и 100 метров соответственно.

Что касается сжигания мусора, для этого нужно специально оборудованное место: в радиусе 10 метров не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы и валежника, а само место сжигания должно быть обнесено минерализованной противопожарной полосой шириной не менее 0,4 метра. Еще одно условие — сжигать мусор нужно в металлической емкости с крышкой, которая должна быть прикопана хотя бы на 30 см. Если такой емкости нет, то нужна яма — не менее 0,3 метра глубиной и не менее метра в диаметре.

Есть также особые противопожарные ограничения: разводить костры и сжигать мусор запрещено, если участок находится на торфяных почвах, а также при сильном ветре или при установлении особого противопожарного режима (такое бывает на сильной жаре или в периоды засух).

“По общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности штраф на граждан может составлять от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей”, — объясняет Владислав Варшавский.

Нарушением противопожарного законодательства может стать и использование печей для отопления. Их не только нельзя оставлять без присмотра, но и нельзя топить с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, растопочный материал нельзя оставлять на подтопочном листе, перекаливать печь.

Владислав Варшавский отмечает, что нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — одна из самых частых причин пожаров в период отопительного сезона. Административный штраф за такие нарушения составляет не менее пяти тыс. руб., а если пожар, возникший из-за подобных нарушений, привел к жертвам, виновника могут судить по статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), говорит он. Евгений Жаров добавляет, что за пожар с ущербом могут также оштрафовать на 50 тыс. руб.

Незаконные постройки: от 10 тысяч рублей

С марта 2025 года в России действует обязательство для владельцев земельных участков регистрировать возведенные постройки по окончании строительства. По словам Владислава Варшавского, основным риском незаконных построек является невозможность регистрации права собственности.

“Наличие незарегистрированных построек с фундаментом (дом, баня, гараж) — это риск штрафа в 10-50 тысяч рублей и последующего сноса”, — добавляет Евгений Жаров.

Он также отмечает, что основной риск для обычного дачника — не разовый штраф, а накопление нарушений, что может запустить процедуру изъятия примерно по такой схеме: сорняки — предписание — неисполнение — штраф — изъятие.

“Для защиты рекомендую обязательно регистрировать все постройки, пока действует «дачная амнистия», которая продлена до 2026 года, фиксировать факты устранения нарушений (фото убранных сорняков, акты вывоза мусора); оспаривать необоснованные предписания, особенно если участок объективно нельзя использовать (например, из-за подтопления)”, — говорит Жаров.

Дачников пугают штрафами за заборы

В региональных СМИ в 2025 году появились сообщения еще об одной угрозе: с апреля в прессе обсуждают, что неправильные заборы могут грозить дачникам штрафами. О том, что глухие и слишком высокие заборы между участками, а также несоответствующие архитектурному облику внешние заборы могут привести к штрафам, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Однако рекомендации относительно внешнего вида заборов на дачных участках существуют давно. Они прописаны в актуализированной версии СНиП 30-02-97 от 2019 года (СП 53.13330.2019), а также могут быть отдельно прописаны в уставах СНТ.

“На сегодняшний день какого-то единого требования к высоте, материалам и иным характеристиками заборов нет. СП 53.13330.2019 в части ограждений дачных участков носит рекомендательных характер, не устанавливая жесткие требования”, — объясняет Варшавский.

Документ — строго в формате рекомендации — определяет, что заборы между садовыми участками следует делать высотой в 1,2-1,8 метра из сетчатого материала, который не препятствует проникновению света. Отдельно отмечается, что по обоюдному письменному согласию соседей и правления СНТ можно строить иные виды заборов или вообще обходиться без них.

“Штрафы за неправильные заборы на практике накладываются крайне редко (до 5 тыс. руб.) и обычно только по жалобам соседей, если забор существенно нарушает их права (например, перекрывает доступ света, проезд). Паниковать не стоит, но следует помнить: установка глухого забора между участками без согласования с соседом — это повод для потенциального иска от него”, — говорит Евгений Жаров.

Новых правил в отношении дачных ограждений, вопреки сообщениям региональных СМИ, в 2025 году не появилось. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подтвердил РИА “Новости”, что информация о штрафах за глухие заборы между дачными участками не соответствует действительности. “Широко тиражируемая информация о штрафах от 5 до 10 тысяч рублей или 1—1,5% от кадастровой стоимости не основана на действующем законодательстве. Такие санкции не предусмотрены ни на федеральном, ни на региональном уровне», — приводит агентство слова депутата.