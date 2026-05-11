Новое правительство Венгрии намерено сократить энергетическую зависимость от России. Об этом заявила кандидат на пост министра иностранных дел Анита Орбан, сообщает Szeretlek Magyarország.

На слушаниях в парламентском комитете по делам ЕС она заявила в ответ на вопрос о российской нефти, что цель нового руководства страны — не зависеть ни от одного государства.

Орбан отметила, что для решения этой задачи власти будут использовать дипломатические инструменты, чтобы обеспечить максимально низкие цены на энергоносители. Она также высказалась о готовности Будапешта рассмотреть хорватский маршрут.

Как уточняет ТАСС, речь идет об использовании Адриатического трубопровода, соединенного с морскими портами Хорватии, в дополнение к нефтепроводу «Дружба». Орбан подчеркнула, что в случае реализации этого плана поставки по этому пути должны быть предсказуемыми и стабильными, а стоимость контрактов — разумной.

Комментируя возможное введение новых санкций против России, политик пояснила, что Будапешт намерен учитывать интересы венгерских компаний, включая энергетический сектор, при принятии решений. При этом Орбан подчеркнула, что Венгрия не будет накладывать вето «в интересах третьей стороны», пишет Telex.

Орбан также заявила, что рассматривает внешнюю политику Москвы как фактор риска, однако надеется установить с Россией «прозрачные отношения, основанные на взаимных интересах».

«Мы слишком часто оказывались между двух огней и слишком редко высказывали свое мнение», — сказала она, критикуя внешнюю политику Венгрии последних лет.