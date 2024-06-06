Голландские ученые впервые оценили избыточную смертность от ковида в странах Запада и показали, что она сохранялась высокой и три года спустя после начала пандемии, говорится в статье, опубликованной в журнале BMJ Public Health. Причина до конца не ясна, но отчасти виной могут быть побочные эффекты от вакцин, полагает профессор ВШЭ Василий Власов.

Избыточная смертность — признанный во многих странах и достоверный индикатор того, как системы здравоохранения государств справляются c эпидемиями. С самого начала пандемии COVID-19 показатель избыточной смертности высчитывался для разных стран и включал в себя не только прямые потери населения от заражения COVID-19, но и убыль населения, связанную с непрямым влиянием принятых против распространения вируса мер.

Ученые из Амстердамского свободного университета проанализировали показатели избыточной смертности по 47 западным странам, собранные в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 года. Для этого социологи сравнивали показатели смертности, собранные некоммерческим электронным проектом Our World in Data по каждой стране в определенную неделю или месяц года с ожидаемым показателем смертности в этот период, на основе наблюдений в 2015-19 годы с учетом сезонных отклонений. Все рассмотренные страны имели собранную статистику по смертности от всех причин, Андорру и Гибралтар исключили из выборки из-за отсутствия данных за 2022 год, несколько европейских стран предоставили данные по смертности не по неделям, а по месяцам.

Анализ показал, что, несмотря на распространение и массовое применение вакцин, а также на обилие ограничительных мер, избыточная смертность продолжала наблюдаться в большинстве стран и по прошествии трех лет после начала пандемии.

«Избыточная смертность оставалась высокой в западном мире три последовательных года несмотря на введение ограничительных мер и вакцин от ковида, — говорится в исследовании. — Это беспрецедентные выводы, требующие серьезного рассмотрения».

Так, по итогам 2020 года избыточная смертность наблюдалась в 41 стране (87%), в 2021 году в 42 странах (89%), в 2022 году — в 43 странах (91%). «Лишь в Гренландии на наблюдалась избыточная смертность в 2020-22 годы», — говорится в работе. Всего же за три года избыточная смертность в исследуемых странах составила 3098456 человек.

В модели, описывающей избыточную смертность, авторы учитывали такие факторы, как прямые потери населения от инфицирования вирусом SARS-CoV-2, смерти, связанные с перегруженностью систем здравоохранения, избыточные смерти, связанные с гриппом и другими респираторными заболеваниями, и другие причины.

Однако в исследовании отдельно рассматривается вопрос побочных эффектов от вакцин. «Несмотря на то, что вакцины от ковида предназначались для защиты населения от смерти в результате заболевания, также были зарегистрированы предполагаемые нежелательные явления», — говорится в работе, авторы которой приводят оценки рисков этих негативных явлений для вакцин Pfizer и Moderna по данным ряда клинических исследований.

Ученые призывают к более широкому обсуждению причин избыточной смертности на уровне правительств разных стран. «Главы правительств и политики должны тщательно расследовать базовые причины устойчивой избыточной смертности», — призвали авторы.

Профессор Высшей школы экономики, президент Общества доказательной медицины Василий Власов отмечает, что авторы работы при моделировании смертности использовали метод, который был сформулирован во время пандемии учеными российского происхождения Ариэлем Карлинским и Дмитрием Кобаком.

«Пожалуй, впервые авторы этой статьи показали, что убивал не только сам ковид, но и меры, которые принимали против ковида. Но они еще прямо указывают, ясным языком говорят о том, что массовая вакцинация, которой подверглись десятки и сотни миллионов людей, сама по себе приводила и приводит к нежелательным побочным эффектам. И эти же нежелательные побочные эффекты тоже могут быть причиной повышенной смертности», — пояснил Власов RTVI.

«То есть они не утверждают, что повышенная смертность является следствием вакцинации, но они явно без всяких сомнений включают вакцинацию в число тех продолжающихся событий, которые могут быть связаны с этой повышенной смертностью. В целом эту статью надо рассматривать как статью, которая, громким голосом призывает обратить внимание на повышенную смертность и сегодня думать о каждом погибшем человеке с таким же вниманием, с каким кричали о каждом погибшем человеке в 20-м году», — добавил ученый.