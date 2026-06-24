Китай построил в пустыне Такла-Макан полноразмерный макет американского эсминца для отработки ударов по кораблям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, которые проанализировал сооснователь инициативы Taiwan Defense Studies Initiative Джозеф Ву.

Спутниковые снимки показывают сооружение, напоминающее эсминец ВМС США класса «Арли Берк» с управляемыми ракетами, в пустыне Такла-Макан на западе Синьцзяна. По всей видимости, эта копия является последней в серии макетов военных кораблей ВМС США, построенных Китаем в пустыне за последние пять лет.

Еще пять лет назад американцы заметили на снимках из космоса мишени в форме авианосца и двух эсминцев класса «Арли Берк» на полигоне в районе Жоцян в Такла-Макане. Такие суда входят в состав Седьмого флота ВМС США, патрулирующего западную часть Тихого океана и воды вокруг Тайваня.

Другие спутниковые снимки показали следы от ракетных ударов вокруг макета. Аналитики определили, что он использовался для отработки стрельбы противокорабельными баллистическими ракетами.

Эскадренные миноносцы типа «Арли Берк» (Arleigh Burke class) — серия многоцелевых боевых кораблей ВМС США с управляемым ракетным оружием, стоящая на вооружении с 1991 года. Они несут зенитно-ракетный комплекс Aegis с многофункциональной РЛС и вертикальными пусковыми установками Mk 41 для ракет Tomahawk и SM. По состоянию на 2023 год в строю находилось 73 корабля этого класса, что делает его самым многочисленным типом крупных надводных боевых кораблей в послевоенной истории.

Военные ведомства по всему миру строят копии боевых мишеней. США, например, воссоздали китайские системы ПВО для испытаний оружия. На двух полигонах в КНР построены декорации, имитирующие центральный район Тайбэя — главного города Тайваня.

Один из таких макетов был возведен на Чжурихэ — крупнейшей китайской военной учебной базе во Внутренней Монголии. В него входят копии президентской резиденции, здания суда и МИДа. В 2015 году CCTV показало кадры с учений на Чжурихэ, где китайские солдаты отрабатывали боевую стрельбу и сценарий атаки на президентский офис в Тайбэе.

Другой объект построен в засушливом регионе Алашаньской лиги во Внутренней Монголии. По данным анализирующей спутниковые снимки американской коммерческой компании Vantor, его начали возводить в октябре 2025 года.

«Остается неясным, зачем Китаю строить эти копии и содержат ли макеты тот же металл, что и корпуса военных кораблей», — пишет Bloomberg.

В августе прошлого года Китай продемонстрировал свои новейшие противокорабельные ракеты на масштабном военном параде, целью которого была демонстрация военной мощи — после того как США и их союзники в Индо-Тихоокеанском регионе обвинили Пекин в агрессивных действиях.

Военные эксперты считают, что Пекин намерен расширить свои возможности по нанесению ударов по противникам на море, используя различные системы.

Анализ деятельности государственных и гражданских компаний в китайской системе производства ракет показывает, что Пекин, по всей видимости, в прошлом году значительно нарастил производство ракет с момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2013 году.