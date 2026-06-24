Для гипотетического визита папы римского в Россию нет пастырских оснований, потому что католиков в нашей стране немного. Об этом замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал в специальном интервью RTVI, подчеркнув, что это его личное мнение.

«В России количество католиков, как мы хорошо с вами знаем, достаточно немногочисленно, поэтому никаких пастырских оснований (я в данном случае выражаю свою личную точку зрения) для посещения папой римским Российской Федерации — канонического пространства Русской церкви, на мой взгляд, не существует», — сказал Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос RTVI.

По его словам, любой визит религиозного лидера предполагает «некое пастырское измерение», и когда патриарх Московский и всея Руси посещает другие страны, он обязательно встречается там с верующими.

«Папа римский, в отличие от патриархов православных Церквей, является главой государствоподобного образования Ватикана (то есть государства, по большому счету), которое обладает международной правосубъектностью. Поэтому визиты папы римского — это визиты, которые носят не только религиозный, но и государственный, межгосударственный характер», — отметил Кипшидзе.

По мнению представителя РПЦ, темы гипотетического визита папы римского или возможной встречи понтифика с патриархом вызывают «ничем не обоснованный интерес», а некоторые журналисты любят придавать им незаслуженно «эпохальное значение».

При этом собеседник RTVI подтвердил, что в России действительно существует точка зрения о том, что глава Римско-католической церкви не должен ступить на землю «канонического православия».

12 февраля 2016 года патриарх Кирилл и папа римский Франциск встретились на территории аэропорта в кубинской столице Гаване. Это была первая в истории встреча предстоятеля Русской церкви и понтифика. Кирилл и Франциск приняли совместное заявление, в котором, в частности, выступили в защиту христиан Ближнего Востока и Северной Африки, а также в поддержку семейных ценностей.

25 февраля 2022 года Франциск посетил российское посольство в Ватикане. Римско-католическая церковь сообщила, что в ходе визита, который продолжался более получаса, понтифик выразил обеспокоенность из-за начала полномасштабного военного конфликта на Украине.

Известно, что Франциск всегда хотел посетить Россию, но ему это так и не удалось.

Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года. Новым главой Святого престола стал Лев XIV.

Российский посол в Ватикане Иван Солтановский в интервью RTVI отвечал на вопрос, может ли Лев XIV стать первым в истории главой Римско-католической церкви, который посетит Россию.