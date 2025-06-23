В вопросе о гипотетическом визите папы римского в Россию имеют значения не только межгосударственные отношения со Святым престолом, но и «церковный элемент». Так российский посол в Ватикане Иван Солтановский ответил на вопрос RTVI о том, может ли папа Лев XIV стать первым в истории понтификом, который посетит Россию.

«Очень сложный вопрос. Нам трудно разделить Ватикан — религиозную составляющую от государственной. И вопрос о гипотетическом визите папы римского в Россию, естественно, имеет и большой церковный элемент. Поэтому я бы здесь не спешил с какими-то окончательными выводами», — отметил Иван Солтановский.

По словам посла, пока в теории реальнее выглядит организация новой встречи главы РПЦ и Римско-католической церкви «на нейтральной территории» — если об этом в принципе зайдет речь и «будет желание с обеих сторон». Собеседник RTVI напомнил, что в 2016 году в Гаване впервые встретились патриарх Кирилла и папа Франциск.

«Та встреча была исторической, и здесь о ней помнят. Хотя с того времени условия, естественно, во многом изменились», — признал Солтановский.

Посол напомнил, что еще до своей госпитализации Франциск «начал этот новый год с послания, в котором звучал призыв к экуменическому диалогу и к развитию взаимопонимания между церквями».

«Я могу вам сказать: это остается повесткой дня Ватикана. Но в отношении того, что думает на этот счет наша Русская православная церковь, лучше вам все-таки поговорить с коллегами из РПЦ», — добавил посол России.

На вопрос о том, достаточно ли приглашения главы государства для визита папы в Россию, дипломат ответил: «Мне трудно говорить за главу государства. Но я думаю, что глава государства гипотетически, если бы и приглашал папу римского, он бы, естественно, учитывал позицию РПЦ».

О своем желании посетить Россию говорил папа Франциск. Хотел этого и «польский папа» Иоанн Павел II, но на их веку этого так и не случилось.