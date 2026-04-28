Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что на Украина сейчас кризис в вопросе мобилизации и существуют проблемы в коммуникации государства с обществом. Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».

«Мы уже в той точке, когда имеем кризис в вопросе мобилизации. Он проявляется в том, что ежемесячно определённое количество новобранцев прибывает в армию. Эту функцию выполняют ТЦК и полиция, которая в последнее время также была привлечена», — рассказала Решетилова.

Решетилова добавила, что, по данным Минобороны, около 1,6 млн человек потенциально могут пополнить армию, что, по её словам, позволило бы организовать ротацию военнослужащих, однако, большинство из них уклоняются от службы.

«Мы очень много говорим об ответственности государства и мало об ответственности той части общества, которая уклоняется от службы», — сказала омбудсмен.

Со слов Решетиловой, демобилизация в Украине может стать возможной при условии расширения мобилизации за счёт граждан, которые сейчас уклоняются от службы. По её словам, для новых военнослужащих необходимо заранее устанавливать чёткие сроки службы — 2—3 года.

Решетилова считает, что заранее оговоренный срок службы может повлиять на готовность людей идти в армию: «Мы должны сказать, что сделали работу над ошибками и предлагаем прийти на 2—3 года. На мой взгляд, это было бы справедливо».

Она также рассказала, что в стране существуют проблемы в коммуникации государства с обществом. По её словам, для выстраивания диалога должны подключаться не только госструктуры, но и медиа, а также гражданский сектор.

Ранее экс-комбат «Айдара»* Евгений Дикий в эфире украинского телевидения рассказал, что уклонисты начали объединятся в банды, а украинские власти предали сотрудников ТЦК, оставив их один на один с этой проблемой.

«Они прошли путь от твари дрожащей, которая сидела дома и боялась выйти в магазин, до стадии, когда их начали объединять в банды», — сказал Дикий.

*Признана экстремистской и террористической организацией по решению Верховного суда РФ