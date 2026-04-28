В России необходимо ввести новое почетное звание «Бабушка-героиня» — для женщин, которые нередко фактически выполняют роль вторых мам для своих внуков, оставаясь без признания со стороны государства. Об этом «Абзацу» заявил председатель общественного движения «Россия православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

По его замыслу, почетное звание смогут получить женщины, принимающие активное участие в воспитании 10 и более внуков. Присваивать его предлагается не формально, а исходя из реальной вовлеченности бабушки в жизнь подрастающего поколения, помощи родителям и разделения с ними забот о детях. Подтверждать активное участие должны органы соцзащиты по месту жительства, пояснил Иванов.

Что касается льгот, парламентарий предлагает для «Бабушки-героини» пакет поддержки на уровне ветерана труда:

ежемесячные денежные выплаты,

компенсацию расходов на ЖКУ,

бесплатный проезд в общественном транспорте,

ежегодную санаторную путевку,

бесплатное зубопротезирование в государственных клиниках,

налоговые льготы,

приоритетное медицинское обслуживание.

Депутат считает, что эта мера поддержки крайне важна и соответствует поставленной на уровне государства задаче повышения рождаемости и сохранения традиционных морально-нравственных ценностей:

«Бабушки — это настоящая опора русской семьи. Особенно важно: если у женщины много внуков — это верный признак того, что она правильно воспитала собственных детей. Она заложила в них те нравственные основы, которые позволили им создать крепкие семьи».

Ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева заявляла RTVI, что занятость бабушек, не позволяющая им в достаточной мере заниматься воспитанием внуков, становится одной из причин нападений, которые подростки совершают в школах.