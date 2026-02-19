Волна насилия в российских школах связана с несколькими факторами: компьютерными играми, потерей престижа учителя и проблемами с воспитанием детей. Таким мнением в беседе с RTVI поделилась депутат Госдумы Оксана Дмитриева. 19 февраля стало известно об очередном инциденте в учебном заведении: в Пермском крае семиклассник ранил одного из учеников ножом, возбуждено дело.

«Здесь комплекс причин. Во-первых, это выражение хоть примитивно и банально, но в данном случае применимо: “дурной пример заразителен”. Увлечение цифровым, виртуальным миром немножечко снимает разницу между действительностью и вымыслом. В игровом виртуальном мире можно иметь несколько жизней, можно убить, можно воскресить. Это, безусловно, действует на психику», — заявила Дмитриева.

Второй фактор — это высокая нагрузка на педагогов. Многие из них, уточнила парламентарий, уходят из школ не только из-за зарплаты, а еще и потому, что не находят общий язык с родителями учеников. В ситуации с последними, добавила Дмитриева, нужно учитывать еще один нюанс.

«Нужно считаться с тем, что родители нынешних подростков — это люди, рожденные в восьмидесятые годы, чья молодость и взросление пришлось на лихие девяностые, и оттуда частично переносится вот парадигма поведения. <…> Еще одна причина — это падение престижа учителя школы, их загруженность бюрократической, бумажной работой. У них сейчас просто меньше возможности заниматься с детьми — либо у них репетиторство, либо вторая работа, либо увеличенное количество ставок», — добавила она.

Кроме того, не стоит забывать и об укрупнении школ, подчеркнула депутат: «В небольшой школе, как говорится, все дети на виду».

Еще один фактор, который сказывается на ситуации — это ослабление роли бабушек и дедушек в воспитании детей, в том числе из-за повышения пенсионного возраста, считает Дмитриева.

«Сейчас за детьми, подростками меньше надзора, чем у всех предыдущих поколений. Надзор обеспечивался совместным проживанием и контролем со стороны бабушек и дедушек. У нас многие поколения, которые были воспитаны бабушками и дедушками. Но те сейчас вынуждены работать, во-первых, из-за повышения пенсионного возраста, во-вторых, [потому что] на пенсию не прожить. В-третьих, есть парадигма раздельного проживания, это тоже сказывается. Думаю, что это серьезный психологический момент», — сказала собеседница RTVI.

По мнению Дмитриевой, необходим тщательный анализ «не только того, что происходит в школах, но и в обществе в целом, чтобы найти ответ — почему именно сейчас мы сталкиваемся со вспышками насилия со стороны школьников».

Об инциденте в Пермском крае

Утром 19 февраля в средней школе № 1 города Александровска Пермского края 13-летний семиклассник ударил ножом одноклассника — по предварительным данным, в тело и шею. Конфликт произошел на лестнице третьего этажа — в самом начале первого урока.

По данным местных СМИ, первую помощь пострадавшему оказали учитель ОБЖ и учительница физики. После ранения мальчик направился в кабинет классного руководителя.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Из Перми в Александровск вылетел борт санитарной авиации с анестезиологами и торакальным хирургом. Впоследствии региональный минздрав уточнил, что состояние мальчика стабилизировалось — врачи провели операцию.

Baza пишет, что вероятной причиной поведения семиклассника стало то, что он проиграл в онлайн-шутер PUBG. При этом следствие, как пишет телеграм-канал, не исключает, что нападение было заранее спланировано.

По словам одноклассников, нападавший, которого зовут Влад, часто говорил об «арестантских понятиях», ругался с родителями и слыл задирой. Родители мальчика разошлись, он живет с отчимом и жаловался на непонимание с его стороны. По имеющимся данным, накануне Влад тоже приносил в школу нож, однако его отобрали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям: покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад об обстоятельствах нападения.

Региональный детский омбудсмен Светлана Денисова сообщила, что до инцидента никакой информации о неблагополучии в семье нападавшего в соответствующие органы не поступало. Прокуратура Александровска организовала проверку условий обучения в школе № 1, а также соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ученики рассказали СМИ и телеграм-каналам, что металлодетекторов в школе не было — на входе дежурил охранник, который лишь измерял температуру учащихся.

Занятия во всех школах Александровска приостановлены до 24 февраля. В школу направлены представители краевого Министерства образования, специалисты по профилактике детского неблагополучия и психологи.