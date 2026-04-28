В Люберцах, где жители жаловались на ненадлежащее коммунальное обслуживание, руководители десяти управляющих организаций, в том числе крупнейшей — АО «Люберецкий городской жилищный трест» (ЛГЖТ), получили представления. Об этом главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной сообщила прокуратура Московской области (копия документа есть в распоряжении RTVI). В отношении нескольких компаний возбуждены административные дела, еще 52 организации получили предостережения.

В начале марта многие жители города Люберцы прислали Останиной фото и видео затопленных квартир на верхних этажах, на которых были видны вздувшийся паркет и вода, капавшая с потолков. Депутат после этого обратилась к генпрокурору Александру Гуцану с просьбой разобраться в ситуации.

«Крыши протекают не в одном доме — это массовая картина по всему городу. Мне пишут жители улицы Космонавтов (протекает крыша дома № 34, подъезды 1 и 2), Октябрьского проспекта (дом 294/2, третий подъезд) и многих других. По словам жителей, данная проблема существует годами, но полноценного ремонта кровли ни разу не было проведено», — написала Останина в обращении на имя Гуцана.

Она отметила, что жалобы в ЛГЖТ, городскую администрацию и лично главе Люберец Владимиру Волкову результата не давали — жильцы получали отписки в духе «взяли на контроль» и «почистили снег». Городские СМИ тем временем писали о блокировке счетов ЛГЖТ из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями на сумму свыше 60 млн рублей.

«Когда крыши годами “чистят” ломами до дыр, когда люди боятся включать свет из-за протечек, а счета управляющей компании блокируются за долги — это уже не бытовая проблема. Это управленческий коллапс! <…> Люди не обязаны жить под протекающими потолками, расплачиваясь за бездействие чиновников из собственного кармана!» — подчеркнула депутат.

В марте Генпрокуратура уведомила Останину, что передала обращение прокурору Московской области для проверки, контроль за исполнением поручения оставила за собой.

Подмосковная прокуратура сообщила, что выездная проверка с участием специалистов показала: только за истекший период 2026 года ЛГЖТ составил 781 акт залития из-за протечек кровель.

Кроме того, выяснилось, что налоговая задолженность компании достигла 75 млн рублей — больше, чем фигурировало в обращении Останиной.

«Также установлено, что у АО “ЛГЖТ” образовалась задолженность по уплате налогов в размере свыше 75 млн рублей, в целях взыскания которой инспекцией ФНС России ранее принято решение о применении обеспечительных мер в виде приостановления операций по счетам организации. В настоящее время операции по расчетным счетам АО “ЛГЖТ” возобновлены», — отмечается в ответе ведомства.

10 апреля прокуратура внесла представление исполняющему обязанности гендиректора ЛГЖТ и вызвала руководителя для решения вопроса о возбуждении административного дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ — грубое нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

Аналогичные нарушения по содержанию крыш выявлены еще в девяти управляющих организациях города: «Салекс Комфорт», МУЖКП «Котельники», «УК Идеальный дом созвездие», «Инфраструктура», «УК Забота о доме», МБУ «Наш Дом Дзержинский», «КомфортЖилСервис», «Соседи МКД», «Эталон Сервис группа». Их руководителям внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Отдельный эпизод — дом по адресу 1-й Панковский проезд, 29: квартиры на верхних этажах залило из-за нарушений технологии при капремонте кровли, который проводило ООО «Ватага». Гендиректору подрядчика представление внесено 23 марта.

Помимо этого, руководители 52 организаций, управляющих многоквартирными домами в Люберцах, включая ТСЖ и ТСН, получили предостережения о недопустимости нарушений закона при очистке снега и наледи с кровель.

По двум адресам, которые Останина упоминала отдельно: капремонт крыши на ул. Космонавтов, 34 запланирован на 2026 год, договор с подрядчиком Фонд капремонта уже заключил. На Октябрьском проспекте, 294/2 ремонт стоит в плане на 2029—2031 годы.

Прокуратура также отметила, что нарушений в порядке рассмотрения обращений граждан со стороны администрации Люберец и областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору не установлено.