Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение генпрокурору России Александру Гуцану с просьбой провести проверку жалоб жителей подмосковных Люберец на ненадлежащее коммунальное обслуживание. Депутат также потребовала дать правовую оценку действиям должностных лиц и управляющих структур. Письмо на имя генпрокурора есть в распоряжении RTVI.

В своем обращении Останина отмечает, что к ней обратились жители Люберец в связи с «катастрофической ситуацией» в сфере ЖКХ. Они массово присылают фото и видео своих затопленных квартир, расположенных на верхних этажах, вздувшегося паркета, потоков воды с потолков.

«Крыши протекают не в одном доме — это массовая картина по всему городу. Мне пишут жители улицы Космонавтов (протекает крыша дома № 34, подъезды 1 и 2), Октябрьского проспекта (дом 294/2, третий подъезд) и многих других. По словам жителей, данная проблема существует годами, но полноценного ремонта кровли ни разу не было проведено», — говорится в письме.

Жалобы направлялись в АО «Люберецкий городской жилищный трест», в администрацию Люберец и главе города, однако в ответ жители затопленных квартир получают отписки в формате «взяли на контроль» и «почистили снег».

В то же время в городских СМИ появилась информация о блокировке счетов АО «Люберецкий городской жилищный трест» по причине задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в размере свыше 60 млн рублей, сказано в обращении.

«Если это так, то возникает вопрос: кто довел коммунальную систему до такого состояния? Когда крыши годами „чистят“ ломами до дыр, когда люди боятся включать свет из-за протечек, а счета управляющей компании блокируются за долги — это уже не бытовая проблема. Это управленческий коллапс!» — подчеркивает глава думского комитета.

В связи с этим Останина указывает на необходимость проведения проверки с целью выяснить, куда уходили средства, почему годами не устранялись протечки и по какой причине дворы завалены снегом. Парламентарий просит Гуцана разобраться в сложившейся ситуации и дать правовую оценку действиям должностных лиц правительства Московской области, администрации Люберец и руководства управляющих компаний и, в случае необходимости, принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования. «Люди не обязаны жить под протекающими потолками, расплачиваясь за бездействие чиновников из собственного кармана!» — заключила Останина.

Как ранее рассказала Останина, в чате главы Люберец Владимира Волкова жители города оставляют сотни обращений с жалобами в том числе на отсутствие уборки снега во дворах и на улицах, а также о невывозе мусора неделями.

«Контейнерные площадки переполнены, маленькие урны у подъездов забиты так, что мусор разлетается по дворам. Это уже не точечные жалобы, а системный коммунальный развал», — возмутилась депутат.

Она обратилась к главе Подмосковья Андрею Воробьеву и предупредила, что «замять эту историю не получится».