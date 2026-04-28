Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней в прямом эфире своей программы, куда она пришла в качестве гостьи. Это произошло после того, как Соловьев жестко высказался в адрес Бони в связи с ее обращением к президенту России Владимиру Путину, а она в ответ пригрозила подать в суд.

В начале апреля блогер опубликовала в Instagram* 19-минутное видео, в котором заявила, что говорит «от лица народа», и назвала пять тем, о которых, по ее словам, президенту «ни один губернатор не скажет»: наводнение в Дагестане, мазутное загрязнение в Анапе, массовый забой скота в Новосибирской области, блокировки соцсетей и проблемы малого бизнеса. 16 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обращение «не оставлено без внимания». Боня расплакалась и поблагодарила подписчиков за поддержку.

Соловьев назвал ее слова недостоверными и раскритиковал ее выступление. Также он заявил, что обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность блогера и призвал Минюст признать ее иноагентом. По его словам, через Боню в России якобы «раскачивают обстановку».

Отдельно он напомнил, что в 2020 году во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом она согласилась высказаться против поправок в Конституцию России в соцсетях. Боня в ответ объявила о подготовке коллективного иска. Ее юрист Екатерина Гордон сообщила, что готовят претензию на имя главы ВГТРК. Шансы на победу в суде Гордон оценила как стопроцентные.

23 апреля стало известно, что Боня получила приглашение выйти в эфир к Соловьеву, она согласилась. Блогер заявила, что рассчитывает услышать извинения — не лично для себя, а для всех российских женщин, которых, по ее мнению, телеведущий оскорбил. Кроме того, она предложила подписчикам помочь сформулировать вопросы для разговора.

28 апреля в эфире Соловьев сначала поинтересовался самочувствием Бони после недавней травмы ноги и сделал ей комплимент по поводу внешности, а затем признал, что был неправ.

«Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален, и, конечно, какая бы ни была мотивация, зачем и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире. При этом довольно странно записывать меня в главные мизогины страны, потому что ко мне на эфиры приходит большое количество женщин, к которым я всегда отношусь с гигантским уважением. А если мы говорим о женоненавистничестве, то, как известно, 70% женоненавистников — это женщины», — заявил телеведущий.

Он также пояснил, что его возмутило «не само обращение Бони, а то, как на него отреагировали» — в частности, то, что фразу о том, что «Путина боятся», подхватили иностранные СМИ.

«Для них [представителей стран Запада] важно показать, что в России нет демократии, что Путина не любят, что он диктатор. Путина народ любит. Не слышит вас не Путин. Путин-то слышит. Он как раз с народом. В этом и суть», — сказал Соловьев.

Боня приняла извинения. «Многие ждали кровопролитной встречи. Могу показать свои когти, но не хочу», — отметила она.

Соловьев во время эфира также пообещал пожертвовать 1 млн рублей от себя лично на спасение птиц от мазута в Анапе.

При этом Боня попросила телеведущего также принести извинения премьер-министру Италии Джордже Мелони, тот отказался, заявив, что говорил о ней не как о женщине, а только как о политике.

«Вы рассуждаете о ней как о женщине. Но она не премьер-министр Италии? Я ее вообще не оскорбляю как женщину. Это вопрос политический. Итальянские политики называли президента РФ “кровавым палачом” — и никто в Италии их не остановил», — сказал он.

