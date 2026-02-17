Власти Франции отпустили нефтяной танкер Grinch, задержанный 22 января французскими ВМС по подозрению к принадлежности так называемому теневому флоту России. Это стало возможным после уплаты штрафа в несколько миллионов евро, сообщил в соцсети X глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Обход европейских санкций имеет свою цену. <…> Нефтяной танкер Grinch покидает французские воды после уплаты нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящей стоянки в [порту] Фос-сюр-Мер», — написал министр.

Он сопроводил запись видеокадрами перехвата танкера: там показано, как вооруженные французские военные в камуфляже и черных балаклавах спускаются на борт с вертолетов и заходят в рубку со словами по-английски: «Французские военно-морские силы». Под надзором ВМС Франции танкер был выведен из береговой зоны.

В совместном заявлении Минюста, префектуры департамента Буш-дю-Рон и Средиземноморской морской префектуры Франции сказано, что накануне, 16 февраля, Марсельский суд приговорил компанию-владельца танкера к штрафу в виде конфискации имущества «за непредоставление доказательств национальности судна (флага)».

Согласно релизу, сумма была перечислена на счет агентства, которое занимается управлением и возвратом конфискованных активов. Там также сообщается, что компания-владелец взяла на себя обязательство как можно скорее зарегистрировать танкер под новый флагом.

В соответствии с морским правом, непредоставление доказательств гражданства (флага) судна квалифицируется как правонарушение. Во Франции за это могут наказать штрафом, лишением свободы на один год и конфискацией судна.

Согласно заявлению, префектура департамента Буш-дю-Рон сняла запрет на задержание танкера Grinch, судно покинет французские территориальные воды.

«Во время транзита и до выхода из вод, находящихся под французскими суверенитетом и юрисдикцией, Grinch будет оставаться под надзором компетентных французских морских служб под руководством морской префектуры Средиземноморья», — говорится в документе.

По данным сервиса отслеживания морских судов Marine Traffic, танкер Grinch на момент публикации этой статьи стоит на якоре в заливе Фос у южного побережья Франции.

О перехвате танкера в Средиземном море в январе сообщил французский президент Эмманюэль Макрон. Он не привел название судна, отметив только, что оно находится под международными санкциями и «подозревается в использовании ложного флага». Французский портал Maritima написал, что задержан шедший из Мурманска нефтяной танкер Grinch, который, по данным морских сервисов, ходит под флагом Коморских островов.

Танкер был принудительно направлен в порт Фос-сюр-Мер. В конце января президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам в Киеве, что Макрон будет вынужден отпустить танкер, о чем тот сам сообщил ему в телефонном разговоре. По словам украинского лидера, французский коллега заявил, что планирует изменить законодательство, чтобы впредь в подобных случаях задержанные танкеры могли оставаться под арестом во Франции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда же опровергла какую-либо связь танкера Grinch с Россией. Вместе с тем она предупредила, что если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под российским флагом, то страна «примет все доступные меры для их защиты».