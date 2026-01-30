Президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден отпустить танкер Grinch, задержанный 22 января в Средиземном море по подозрению в принадлежности к так называемому теневому флоту России. Об этом он сообщил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, о чем тот в свою очередь рассказал журналистам в Киеве, пишет местное издание «Европейская правда».

Телефонный разговор Макрона с Зеленским состоялся в четверг, 29 января. Французский лидер объяснил, что отпустить танкер требует законодательство его страны. Макрон заявил, что планирует изменить законодательство, чтобы в дальнейшем в подобных случаях задержанные танкеры оставались под арестом во Франции.

Президент Украины, со своей стороны, поблагодарил Макрона за задержание 22 января и призвал европейские страны следовать примеру Франции и останавливать танкеры «теневого флота». Особенно это касается имеющих влияние северных морских государств, отметил он.

«Танкеры с российской нефтью нужно останавливать, и так, чтобы он у тебя остался, а не остановить на время и отпустить. То есть движение к таким решениям есть, и россиянам точно станет сложнее», — цитирует издание Зеленского.

Он выразил убеждение, что конфискация танкеров «теневого флота» — это один из инструментов, которые приблизят завершение боевых действий.

связь с нашей страной отсутствует

В пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла какую-либо связь танкера Grinch с Россией, передает ТАСС.

«По имеющимся в открытых источниках сведениям, у него какая-либо связь с нашей страной отсутствует. Судовладельцем является компания, зарегистрированная на Маршалловых Островах, экипаж, насколько известно, состоит из граждан Индии. <…> Таким образом, у задержанного судна действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной», — сказала Захарова на брифинге.

При этом она назвала «абсолютно несостоятельными» попытки Франции сослаться на санкции ЕС в качестве основания «для принудительных действий в отношении каких бы то ни было танкеров». Как она подчеркнула, «односторонние меры» не могут служить основанием «для осуществления юрисдикции в открытом море и захвата судов».

Захарова предупредила, что Россия предпримет все доступные меры для защиты своих судов.

«Если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под нашим флагом, Россия примет все доступные меры для их защиты», — цитирует ее агентство.

Макрон сообщил 22 января в X о перехвате французскими ВМС судна, которое, по его словам, находится под международными санкциями и «подозревается в использовании ложного флага». Он не привел название судна, но французский портал Maritima написал, что это шедший из Мурманска нефтяной танкер Grinch.

На следующий день стало известно, что танкер принудительно направили в порт Фос-сюр-Мер на юге Франции, где прокуратура будет проверять его на предмет нарушения антироссийских санкций. Согласно данным сервиса отслеживания морских судов Marine Traffic, с которым сверился RTVI, танкер Grinch привели в порт 24 января и там он по-прежнему стоит на якоре.