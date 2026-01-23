Нефтяной танкер Grinch, о задержании которого накануне объявили французские власти, принудительно отправлен в порт Марсель-Фос на юге Франции, где прокуратура будет проверять его на предмет нарушения антироссийских санкций. Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным, судно должно прибыть в марсельский порт — третий по величине морской перевалочный пункт для нефти в Средиземноморье и седьмой в Европе — утром 24 января.

Накануне, 22 января, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о его задержании в Средиземном море. По словам главы республики, этот танкер «прибыл из России» и шел под «поддельным флагом» по измененному маршруту, поскольку находится под западными санкциями.

На борт Grinch высаживалась группа французских военных при поддержке британских военнослужащих, которые досмотрели судно. Судя по данным специализированных порталов VesselFinder и MarineTraffic, танкер шел из Мурманска под флагом Коморских островов. Макрон заявил, что он входит в состав так называемого «теневого флота», который используется для транспортировки экспортной российской нефти в обход санкций ЕС и США.

Собеседники Finacial Times в дипломатических кругах и опрошенные изданием эксперты расценили захват танкера как сигнал к усилению борьбы с «теневым флотом» со стороны Европы — в том числе за счет применения более жестких мер.

Санкции против судов, перевозящих российскую нефть, были ужесточены Евросоюзом в декабре 2025 года. В «черный список» вошел 41 танкер, которым запретили заходить в порты стран ЕС и получать связанные с морскими перевозками услуги от зарегистрированных на его территории компаний. После этих дополнений в европейском санкционном списке оказалось почти 600 судов.

Еще в октябре 2025 года эксперт в области международного морского права Павел Гудев пояснял RTVI, что у европейских властей достаточно широкие полномочия для задержания иностранных танкеров:

во внутренних (портовых) водах основанием может стать «ненадлежащее техническое состояние»,

в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) — угроза загрязнения окружающей среды,

в открытом море любое судно может быть задержано военно-морскими силами любого государства, если оно подозревается в пиратстве, работорговле, несанкционированном радиовещании или же идет без флага, то есть не имеет национальности.

Посол Франции в России Николя де Ривьер, комментируя задержание танкера Grinch, назвал его абсолютно законным и сослался на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Он утверждал, что у французских властей возникли сомнения из-за предшествующей смены названия судна и регистрации под флагом Бенина, при том что капитаном был китаец.

«Поэтому французский флот решил все это проверить: насколько действительный был флаг, экипаж и так далее. Значит, всё проверили с китайским капитаном, и судно пошло дальше», — заверял дипломат.

Однако, как выяснилось сегодня, заявление посла не соответствовало действительности, и танкеру не дали проследовать по запланированному маршруту.

В октябре 2025 года Макрон выступил с призывом к борьбе с Россией путем блокировки судов, перевозящих ее экспортную нефть. Он заявил, что только жесткие меры помогут лишить Москву доходов, за счет которых она финансирует специальную военную операцию (СВО) на Украине.