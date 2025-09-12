Президент Армении Ваагн Хачатурян не исключил, что армянское население в будущем может вернуться в Карабах. Об этом он заявил в специальном интервью RTVI.

По мнению Хачатуряна, такая возможность еще будет, это зависит от взаимоотношений с Баку.

«Я думаю, что так и должно быть потом. Если мы будем жить в мирных условиях, если мы будем общаться, то есть наши границы будут открыты, и у нас восстановится доверие между собой — после этого можно вообще-то говорить о всех вопросах, которые между нами есть. Обсуждать, найти решение», — пояснил президент Армении.

В советское время Нагорно-Карабахская автономная область находилась в составе Азербайджанской ССР, но была преимущественно населена армянами. В начале 1990-х годов регион объявил о независимости, была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах). Вспыхнула война, по итогам которой Азербайджан потерял контроль над бывшей автономией и еще семью районами.

В 2020 году Баку частично, а в 2023-м — полностью вернул себе потерянные территории. Ереван сообщал, что 100 тысяч армянских жителей в течение одной недели покинули Нагорный Карабах.

Между тем в Азербайджане действует программа по возвращению в Карабах азербайджанских беженцев 1990-х. В июле 2025 года президент республики Ильхам Алиев заявил, что «обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел».