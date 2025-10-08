В подмосковных Мытищах на автостоянке сожгли принадлежавшие местной цыганской диаспоре четыре новых грузовика «КамАЗ» и стоявший рядом подержанный BMW. Камеры наблюдения на расположенных поблизости домах засняли, как со стоянки убегали два человека, после чего машины загорелись и последовали взрывы их бензобаков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев.

По данным газеты, поджог произошел в ночь на 8 октября на неофициальной автостоянке на пересечении МКАД и Ярославского шоссе. На одном из опубликованных фото с места событий видно полыхающее пламя, на другом, сделанном уже после пожара, остовы четырех сгоревших «КамАЗов». Каждый из большегрузов в зависимости от комплектации стоит 5-7 млн рублей.

Как пишет «Ъ», еще четыре грузовика вовремя успели перегнать в безопасное место, а затем часть из них вернули на стоянку.

В тушении огня участвовали несколько спецмашин МЧС и испытательная пожарная лаборатория, говорится в статье.

По результатам исследования лаборатории может быть возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

В российских регионах периодически вспыхивают стихийные протесты против цыганской диаспоры. В июле на сход вышли жители села Подлесное Саратовской области и потребовали от местных властей выселить цыган после гибели 15-летнего подростка на мопеде, которого сбил на своей машине представитель местного табора. СМИ писали, что представители диаспоры спешно покидали село.

В июне в Челябинске суд приговорил к девяти годам и десяти месяцам воспитательной колонии глухонемого 17-летнего представителя цыганской общины из города Коркино, признав его виновным в убийстве таксистки и угоне ее машины в октябре 2024 года. После убийства жители устроили погромы в цыганском квартале, на место прибыли наряды ОМОН и Росгвардии, были задержаны около 50 человек. В марте 2025 года челябинские СМИ сообщили, что после погромов цыганская диаспора выставила на продажу несколько «роскошных особняков» в Коркино по ценам от 8,5 млн до 16 млн рублей.