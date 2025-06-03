Суд в Челябинске назначил девять лет десять месяцев воспитательной колонии 17-летнему представителю цыганской диаспоры из города Коркино, признав его виновным в убийстве таксистки и угоне ее машины в октябре 2024 года. Об этом сообщают URA.RU и 74.RU.

Приговор огласили в присутствии прессы, однако подсудимого запретили фотографировать и снимать на видео, поскольку он не достиг совершеннолетия. Глухонемому юноше передавали информацию через сурдопереводчика.

Большой срок ему назначили по совокупности преступлений — девять лет за убийство (ч. 1 ст. 105 УК) и полтора года за угон транспортного средства (ч. 1 ст. 166 УК).

«По совокупности преступлений назначить наказание в девять лет десять месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — зачитал приговор судья в зале Челябинского областного суда. Как уточняет 74.RU, сам судья тоже из Коркино.

Дополнительно суд обязал родителей подростка выплатить 2 млн рублей матери убитой таксистки, наложив до этого времени арест на их счета и имущество. Еще 164 тыс. рублей должны быть уплачены потерпевшим по делу.

Узнав о назначенном ему сроке, осужденный начал стучать кулаками по стеклу «аквариума», в котором находился, и пытался что-то кричать, пишет URA.RU.

Отец подростка заявил 74.RU, что защита будет оспаривать решение суда. Он настаивает, что его сын по уровню интеллекта не достигает 14 лет и якобы даже не понимает, что является фигурантом уголовного дела. По мнению мужчины, его сыну должны провести повторную судебно-психиатрическую экспертизу, потому что прежняя была недостаточной.

«Он на уровне максимум 11-13-летнего ребенка. Психиатр четко указала, что у нее не было методов установить его интеллектуальные способности. А судья, прокуроры, следователи не обратили на это внимания», — сказал отец осужденного.

Убийство, погромы и последствия

Следственный комитет завершил расследование дела в середине марта. Согласно материалам, представленным в суд, 23 октября 2024 года в Коркино Челябинской области подросток в ходе поездки в такси напал на 40-летнюю женщину-водителя Елену Сарафанову. Он нанес ей пять ударов ножом в грудь, после чего выбросил тело на дороге, проехал в такси самостоятельно еще около полукилометра, оставил автомобиль и скрылся.

Тело таксистки обнаружили тем же вечером. У Сарафановой остались муж, двое сыновей и мать. На следующий день, 24 октября, СК сообщил о задержании подозреваемого 17-летнего жителя Коркино, после чего по городу распространилась информация, что он из цыганской диаспоры. Горожане стали стихийно стягиваться в цыганский квартал и устроили там погромы.

Во время беспорядков житель одного из «цыганских особняков» начал стрелять по пришедшим к его дому. Ранения получили двое мужчин, их доставили в больницу. Стрелявшего задержали и изъяли оружие. Против него возбудили дело о покушении на убийство двух человек.

На место волнений прибыли наряды ОМОН, Росгвардии, МЧС, а также пожарные и машины скорой помощи. Около полусотни человек были задержаны. После случившегося глава Коркинского округа Наталья Лощинина ушла в отставку. Она объяснила свое решение тем, что проблема с цыганской диаспорой в округе существовала «очень давно», в квартале проводились рейды и беседы с жителями, но в ответ администрация получала обвинения в притеснении цыган, а остальным работа властей казалась недостаточной.

В марте этого года челябинские СМИ сообщили, что цыганская диаспора выставила на продажу несколько «роскошных особняков» в Коркино, где произошли погромы. Диапазон цен составлял от 8,5 млн до 16 млн рублей.

В мае полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил на встрече с редакторами СМИ, что беспорядки в Коркино после убийства таксистки «подраздули изнутри» по «схеме западных спецслужб».