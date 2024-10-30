Глава Коркинского округа Челябинской области Наталья Лощинина объявила об уходе в отставку после беспорядков из-за убийства таксистки. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия», — говорится в посте Лощининой.

Она отметила, что уже сообщила о своем решении губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и депутатам округа. Лощинина заявила, что намерена «применить свои знания и опыт в другом направлении». Она добавила, что «все эти долгие годы работала много и честно».

Глава Коркина сообщила, что проблема с цыганской диаспорой в округе существовала «очень давно» и «никогда не замалчивалась». По словам Лощининой, с 2019 года власти обращалась во «все возможные» инстанции, после чего проводились беседы и рейды.

«Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра», — написала Лощинина.

По ее мнению, беспорядки возникли, поскольку «люди не поверили в неотвратимость наказания преступника», следовательно проделанной властями работы «оказалось недостаточно».

Беспорядки в Коркине

Вечером 23 октября в Коркино обнаружили тело таксистки Елены Сарафановой с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве арестовали 17-летнего местного жителя, которого предположительно подвозила женщина. По данным челябинского издания 74.ru, перед гибелью Сарафанова приняла вызов в «цыганский квартал».

По версии следствия, между подозреваемым и Сарафановой возник конфликт. в результате которого молодой человек нанес таксистке не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Отец арестованного заявил, что тот глухонемой и не мог совершить убийство.

Вечером 24 октября в Коркино начались беспорядки. Жители города начали закидывать камнями окна дома, где жили представители цыганской диаспоры. В ответ раздалась стрельба, двое человек получили ранения. Стрелявшего задержали. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после случившегося поручил провести в Коркино проверки и рейды.