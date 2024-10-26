Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки и рейды в городе Коркино, где ранее произошли беспорядки из-за убийства таксистки. По подозрению в убийстве был задержан цыганский юноша.

Текслер заявил, что власти слышали про криминализацию мест, где «компактно проживают цыгане». По его словам, необходимо тщательно разобраться с этим и «реагировать жестко» при выявлении тех, кто нарушает закон и покрывает эти нарушения.

«Разработайте перечень проверочных мероприятий, рейдов. Я обращаюсь сейчас к силовому блоку», — сказал губернатор (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, в первую очередь необходимо проверить источники доходов этих граждан, другие потенциальные нарушения и «преступления, о которых говорят люди». Действовать нужно четко под контролем прокуратуры, соблюдая все нормы законодательства.

«Здесь главную скрипку должны сыграть правоохранительные органы, но во взаимодействии с местными органами власти и министерством общественной безопасности региона», — отметил Текслер.

Коркинским властям губернатор дал негативную оценку. «Выражу серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти на месте», — подчеркнул он.

Беспорядки в Коркине

В Коркине 23 октября обнаружили тело 40-летней местной жительницы Елены Сарафановой, которая работала водителем такси. Она взяла заказ в «цыганский квартал», где у нее произошел конфликт с пассажиром. По версии следствия, 17-летний подозреваемый нанес женщине «не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки». Его арестовали на два месяца — до 24 декабря 2024 года.

Отец арестованного цыгана сообщил 25 октября, что тот глухонемой и не мог совершить убийство. «Ребенок — инвалид, он приехал на это такси, он не смог бы этого сделать. Просто поймите, 16 лет ребенку, он глухонемой, он не слышит. Это давление со всех сторон, что, типа, они цыгане… Нет. Он ответит по российским законам, если только он это сделал!» — цитирует его 74.RU.

После убийства таксистки в Коркине начались массовые беспорядки. Местные жители начали стягиваться в «цыганский квартал», после того как в сети появилась информация о возможной причастности к произошедшему цыганской диаспоры.

Собравшиеся начали бросать камни в окна дома, где жили молодые люди, ориентировки на которых опубликовал днем 24 октября портал 74.RU. Со слов очевидцев, в ответ из здания раздались выстрелы, пишет Ural Mash.

Телеграм-канал Shot отмечал, что в ходе беспорядков в цыганском квартале подожгли как минимум два дома. По данным «Осторожно, новости», участники беспорядков переворачивали и поджигали автомобили, которые местные жители посчитали «цыганскими». Жители квартала, в свою очередь, начали массово покидать поселок.

Стрелявшего из дома мужчину в результате задержали. Им оказался 58-летний местный житель, предположительно глава цыганской диаспоры. Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина сообщила о пострадавших и госпитализированных. По ее словам, легкие огнестрельные ранения получили два человека. Как сообщает Ural Mash, одному из пострадавших пуля попала в шею, второму — в бедро. Кто именно ранил их, не уточняется.

ТАСС передавал, что три человека самостоятельно обратились за помощью в медицинскую службу. В ночь на 25 октября беспорядки в Коркине продолжились.

Подробности беспорядков в Коркине — читайте в материале RTVI

Церемонию прощания с Еленой Сарафановой провели 26 октября. Местное издание 74.RU пишет, что панихиду также посетил Текслер, который после событий в Коркине прервал отпуск.