По подозрению в убийстве таксистки в челябинском Коркино задержаны 16-летний и 19-летний парни, пишет Baza. По данным телеграм-канала, в общей сложности были задержаны 60 человек, включая главу цыганской диаспоры.

По информации Baza, вечером 23 октября было найдено тело 40-летней таксистки, ей нанесли четыре удара ножом в грудь. На следующий были задержаны двое подозреваемых: 16-летний подросток и 19-летний парень по фамилии Казаченко.

После этого к дому, где жили представители цыганской общины, пришло более 100 местных жителей. В этот момент из здания начали стрелять дробью, утверждает телеграм-канал. По данным Baza, один человек был ранен в шею, другой — в бедро.

Позднее число участников беспорядков выросло до 200. Они, по данным Baza, в итоге подожгли три машины цыган, еще у нескольких разбили стекла, подожгли три дома, еще у семи повредили окна и фасад. Вечером толпа начала расходиться, для ее разгона прибыли 520 силовиков, уточняет Baza. Всего в ОМВД «Коркинский» доставили 60 человек.

Стрелявший в участников беспорядков мужчина, по данным Baza, оказался главой цыганской диаспоры. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Беспорядки в Коркино начались вечером 24 октября после убийства 40-летней таксистки. По версии следствия, ее несколько раз в грудь ударил несовершеннолетний подозреваемый. По неподтвержденной информации, женщина везла двух цыган, которые отказались платить.

В местных соцсетях накануне появились видео, на которых граждане окружили дом, где, вероятно, проживали представители цыганской общины.

В правительстве Челябинской области сообщили, что в беспорядках участвовали 150 человек, сейчас ситуация стабилизировалась. Кроме того, уточнили в кабмине, по поручению главы региона Алексея Текслера семье погибшей будет оказана помощь. Она была матерью двух детей — 11-ти и 15 лет, с ними работает соцслужба.