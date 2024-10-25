Ситуация в Коркино, где после убийства таксистки начались массовые беспорядки, стабилизировалась и находится под контролем губернатора Алексея Текслера. Об этом заявили в правительстве Челябинской области. Задержаны два человека, еще двое пострадали, они в больнице.

В правительстве региона уточнили, что по поручению Текслера семье погибшей будет оказана помощь. Она была матерью двух детей — 11-ти и 15 лет, сейчас с ними работает соцслужба.

«Задержан подозреваемый, в отношении которого сегодня судом будет избрана мера пресечения. Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершенном преступлении. Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек», — говорится в заявлении челябинского кабмина.

Кроме того, два человека пострадали в результате беспорядков, они госпитализированы, их состояние стабильное. Сейчас на улицах Коркино патрулируют правоохранители, ситуация «полностью стабилизировалась», уточнили в правительстве Челябинской области. Также власти призвали граждан «не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям».

В региональном СУ СК сообщили, что возбуждено дело против 58-летнего жителя Коркино, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 24 октября фигурант дела, находясь в одном из домов, выстрелил в двух мужчин (37-ми и 29 лет), после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали. Следователи намерены просить суд отправить подозреваемого в СИЗО.

Телеграм-канал Baza сообщал, что в результате беспорядков в Коркино задержано около 40 человек: в их числе протестующие и цыгане, включая двух подозреваемых в убийстве женщины-таксиста. О задержании двух подозреваемых также писал Mash, добавляя, что задержано около 55 человек.

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточнял, что вечером 24 октября было задержано более 40 человек, двое мужчин были «легко ранены из дробовика, без повреждений важных органов». Портал 74.ru пишет, что в район, где прошли стихийные волнения, выезжали бойцы ОМОН, Росгвардии, других силовых структур и представители губернатора, задержаны 43 человека.

Беспорядки в Коркино начались вечером 24 октября после убийства 40-летней таксистки. По версии следствия, ее несколько раз в грудь ударил 17-летний подозреваемый. По неподтвержденной информации, женщина везла двух цыган, которые отказались платить.

В местных соцсетях накануне появились видео, на которых граждане окружили дом, где, вероятно, проживали представители цыганской общины. Сообщалось о поджогах, повреждении машин и стрельбе.