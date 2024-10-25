В городе Коркино Челябинской области убили 40-летнюю женщину, которая работала водителем такси. После этого местные жители устроили беспорядки и поджоги в цыганском квартале, где проживали подозреваемые в убийстве. По информации портала 74.RU, в результате два человека получили огнестрельные ранения, более 30 задержаны. RTVI собрал основную информацию о произошедшем.

Что произошло

Вечером 23 октября в автомобиле, который стоял вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркине, обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Ею оказалась 40-летняя местная жительница Елена Сарафанова, она работала частным таксистом. В день гибели женщина выехала на заказ в цыганский квартал города (поселок Тимофеевка).

Коллега убитой Сарафановой рассказал 74.RU, что последний вызов у женщины был в частный дом, откуда «постоянно вызывают».

«На связь наша коллега не выходила, тревожную кнопку не нажимала — видимо, просто не успела. <…> С сегодняшнего дня наши таксисты с цыганами не работают. С ними постоянно были эксцессы, но не до такой степени. Они то рассчитываться не хотели, то обмануть пытались — фальшивые деньги отдавали, из банков приколов», — сообщил он.

Челябинское управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). 24 октября ведомство сообщило о задержании первого подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Коркина, его личность не раскрывается.

По версии следствия, между Сарафановой и подозреваемым, которого она везла к нему домой, произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес женщине «не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки». От полученных ран она скончалась на месте.

Через несколько часов ГУ МВД по Челябинской области сообщило, что полицейские передали следователям еще одного человека, который «проверяется на причастность» к преступлению. Второй задержанный находился в доме, у которого жители Коркина устроили сход, пишет Shot. МВД не раскрывает его личность и не называет подозреваемым — вероятно, у него еще нет процессуального статуса.

У Сафроновой остались муж, двое сыновей и мать. Семье погибшей по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера пообещали оказать необходимую помощь и поддержку.

Поджоги, битье окон и выстрелы

После того, как появилась информация о возможной причастности к убийству представителей цыганской диаспоры, местные жители стали массово стягиваться в цыганский квартал. По данным 74.RU, на стихийный сход собрались «сотни жителей» Коркина.

Собравшиеся начали бросать камни в окна дома, где жили молодые люди, ориентировки на которых опубликовал днем 24 октября портал 74.RU. Со слов очевидцев, в ответ из здания раздались выстрелы, пишет Ural Mash.

По данным телеграм-канала Shot, в ходе беспорядков в цыганском квартале подожгли как минимум два дома. При этом в телеграм-каналах публикуют видео только одного горящего здания. По данным «Осторожно, новости», участники беспорядков переворачивали и поджигали автомобили, которые местные жители посчитали «цыганскими». Жители квартала, в свою очередь, начали массово покидать поселок.

На фоне возникших волнений в поселок стали прибывать силовики. К месту беспорядков приехали наряды ОМОН, Росгвардии, МЧС, а также пожарные и машины скорой помощи. Начались задержания. «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей сообщает, что протестующих оттеснили от домов цыганской диаспоры.

По данным 74.RU, в результате беспорядков в отделы полиции доставлено около 30 человек. Shot пишет, что задержанных более 50, среди них как жители Коркина, так и представители цыганской диаспоры.

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина сообщила о пострадавших и госпитализированных. По ее словам, легкие огнестрельные ранения получили два человека. Как сообщает Ural Mash, одному из пострадавших пуля попала в шею, второму — в бедро. Кто именно ранил их, не уточняется.

Три человека самостоятельно обратились в скорую, сообщили ТАСС в медицинских службах города.

О беспорядках доложили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он поручил координировать обстановку на месте двум своим заместителям Алексею Фартыгину и Роману Воллерту.

По состоянию на 01:00 по мск (о3:00 по местному времени) 25 октября волнения в Коркине прекратились. В пресс-службе главы Коркинского округа сообщили ТАСС, что ситуация полностью контролируемая, толпа разошлась, создан оперативный штаб. Полицейские машины патрулируют улицы города.

Реакция властей

В Коркине 25 октября проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур, сообщила глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина.

«Виновные обязательно будут найдены! Кто бы это ни был, они — нелюди!!! И их накажут по всей строгости закона!» — говорится в сообщении чиновницы в телеграм-канале.

В челябинском МВД заявили, что в Коркине «проводятся мероприятия, направленные на поддержание правопорядка». Жителей города ведомство призвало не поддаваться на провокации и не нарушать законодательство.

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в Коркине. Областной прокурор Игорь Донгаузер выехал в город для «координации действий правоохранительных органов».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования дела об убийстве Сарафановой.