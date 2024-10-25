Челябинский суд на два месяца — до 24 декабря — заключил под стражу подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в городе Коркино. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Об аресте подозреваемого ходатайствовало следствие. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Вечером 24 октября в пресс-службе СУ СК по Челябинской области сообщили, что по подозрению в убийстве 40-летней женщины задержан несовершеннолетний житель Коркино. По данным местного портала 74.RU, задержали двоих подозреваемых — цыган в возрасте 16 и 19 лет. По предварительной версии, удар женщине нанес младший из двух задержанных, роль старшего уточняется, отметило издание.

Согласно сведениям 74.RU, на допрос к следователям 16-летнего подозреваемого привез отец, который утверждает, что его сын глухонемой и поэтому не мог совершить преступление. Отец юноши заявил, что не согласен с решением правоохранителей и арестом сына.

«Они ничего против вообще там не имеют. Остальные все моменты просто фейковые. Я его привез [в СК] как бы в качестве допроса, а в итоге он остался [под стражей] на два месяца, и доказательств, фактов никаких, ничего нет», — рассказал отец задержанного в беседе с 74.RU.

Пресс-служба СКР сообщила, что уголовные дела, связанные с убийством женщины-таксистки в Коркино будут переданы для расследования из регионального в Главное следственное управление СК. В ведомстве объяснили, что сделано это в связи с большим общественным резонансом инцидента. Группа следователей и криминалистов Центрального аппарата ведомства по поручению главы СК Александра Бастрыкина уже выехала в Коркино для расследования обстоятельств произошедшего.

В ходе следственных действий руководитель главного управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев принял решение отстранить начальника местной полиции Коркино Владимира Дякина от службы и назначении в его отношении служебной проверки, пишет РИА Новости. По информации 74.RU, Дякина назначили на должность начальника коркинской полиции летом 2023 года.

По данным портала, местные жители уверены, что городские власти и полиция Коркино знали о бесчинствах цыганской диаспоры и покрывали их. Горожане утверждают, что давно жаловались на цыган и проблемы, возникающие из-за них.

Волнения в Коркино

Беспорядки в Коркино начались вечером 24 октября после убийства 40-летней таксистки (по данным 74.RU, погибшая — Елена Сарафанова, которая одна воспитывала мальчиков 11 и 15 лет). По версии следствия, несовершеннолетний подозреваемый несколько раз ударил ее в грудь. По неподтвержденной информации, двое цыган, которых везла женщина, отказались платить.

Местные жители прибыли в район, где проживает цыганская диаспора. Собравшиеся начали бросать камни в окна дома, где жили предполагаемые преступники. Сообщалось о поджогах и выстрелах. Как минимум двое получили огнестрельные ранения, их госпитализировали.

Участников беспорядков задержали.

Одним из задержанных, по данным источника РИА Новости, оказался 58-летний «глава цыганской диаспоры». По информации агентства, во время беспорядков он открыл стрельбу по толпе и ранил двух человек.

Об этом также сообщило региональное управление СК. В отношении 58-летнего мужчины заведено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Ведомство также опубликовало видео его задержания.