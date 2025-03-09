В городе Коркино Челябинской области выставлены на продажу несколько «роскошных особняков», принадлежащих представителям местной цыганской общины. Объявления на бесплатных сайтах заметили журналисты издания 74.ru.

По его данным, цены на дома варьируются от 8,5 млн до 16 млн рублей, их площадь — от 93,5 кв. м до 280 кв. метров. В пример приводятся объявления о продаже особняков на улицах Чкалова и Островского. На опубликованных изданием фотографиях можно рассмотреть детали интерьера — с большим количеством ярких деталей, цветастыми обоями, фресками, коврами, картинами и позолоченными элементами.

Осенью 2024 года Коркино активно упоминали в новостях в связи с убийством 40-летней водительницы такси Елены Сарафановой, она скончалась от ножевого ранения в грудь. По подозрению в преступлении был задержан 17-летний представитель цыганской диаспоры. Местные жители, возмущенные гибелью женщины, вышли на улицы в знак протеста и устроили беспорядки, требуя наказать виновных. Один из цыган, предположительно глава диаспоры, начал стрелять в сторону протестующих, его арестовали.

Губернатор Челябинской области Александр Текслер объявил о проведении рейдов в местах проживания представителей цыганской общины. Он также заверил, что семье убитой таксистки будет оказана материальная помощь.

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина ушла в отставку, взяв на себя ответственность за сложившуюся в городе ситуацию. Впоследствии был задержан высокопоставленный сотрудник местной полиции, который, по версии следствия, покровительствовал продаже сильнодействующих лекарственных препаратов лицам из цыганской диаспоры.