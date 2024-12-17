В Челябинске задержан бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемый в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону. В ведомстве не назвали имени задержанного, по данным портала 74.ru его зовут Сергей Федерягин.

По данным следствия, с декабря 2021 года по март 2023 года бывший полицейский систематически получал через посредника взятки от учредителя фармацевтической организации за покровительство незаконному бизнесу по сбыту сильнодействующих препаратов в городе Коркино лицам, страдающим наркозависимостью, а также за непривлечение к ответственности за это. В общей сложности речь идет о сумме не менее 700 тысяч рублей.

По информации близкого к следствию источника «Вечерки», основными покупателями в работавшей без лицензии аптеке были представители проживающей в Коркино цыганской диаспоры.

Как пишет портал 74.ru, задержание и обыски в квартире Федерягина сотрудники УФСБ и СК провели утром 17 декабря. В гардеробной они обнаружили несколько видов оружия и мобильные телефоны. Также обыски прошли в доме предполагаемой сообщницы бывшего полицейского.

Фигуранту планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.