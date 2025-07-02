В Саратовской области жители села Подлесное вышли на стихийный сход и потребовали от местных властей выселить цыган. Это произошло после гибели 15-летнего водителя мопеда при столкновении с машиной, которой управлял представитель местного табора. Члены диаспоры стали спешно покидать село. Что известно о волнениях — в материале RTVI.

«Погиб ребенок»

ДТП произошло утром 1 июля на пересечении улиц Свободы и Десантников. Как сообщал региональный главк МВД, около 9:30 там столкнулись автомобиль «Лада Веста», за рулем которого был мужчина 1989 года рождения, и мопед Bolt. В результате управлявший мопедом подросток погиб.

На сайте администрации Подлесного опубликовали информацию об аварии, в которой «погиб ребенок», и призвали очевидцев сообщить подробности.

Среди жителей быстро распространилась информация, что на автомобиле ехал представитель местного цыганского табора. В комментариях к новости о ДТП на сайте информагентства «Взгляд-инфо» одна женщина написала, что в прошлом году «представители этой этнической группы» сбили девочку в соседнем селе, когда «тоже неслись на скорости по улице».

«И им ничего, по сути, не было! Сейчас опять начинают петь то же самое — что сам мальчишка виноват. А он только-только 9 класс окончил. Если и в этот раз откупятся, это уже за гранью! Терпение у людей не беспредельное», — говорилось в комментарии.

Один из сельчан рассказал саратовскому порталу 164.RU, что после ДТП мать погибшего парня якобы оштрафовали на 30 тыс. рублей, и предположил, что причиной могло быть отсутствие прав у ее сына.

Вечером того же дня управление МВД отчиталось, что водителя «Лады» задержали и возбудили против него уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы.

К расследованию подключилась областная прокуратура и сообщила, что контролирует их результаты.

«Выселить их к чертям»

К вечеру 1 июля жители Подлесного собрались на стихийный сход. По данным «Взгляд-инфо», участвовали «не менее двухсот» сельчан, 164.RU насчитал «больше сотни». На встречу с ними прибыли глава Марксовского района Дмитрий Романов, районный прокурор Николай Альков и майор полиции Дмитрий Даньшин. Также подъехал замминистра по внутренней политике Саратовской области Тимофей Лещенко, который курирует там отдел по межнациональным отношениям.

Жители жаловались представителям властей на поведение цыганской диаспоры и требовали выселить ее представителей. Они приводили в пример другие регионы, где подобные «выселения» уже были, например, в городе Коркино Челябинской области.

Собравшиеся на сходку обвиняли членов местной цыганской общины в том, что они «непонятно чем зарабатывают», «селятся по 50 человек в квартирах», «наркоту везде пихают», ездят без прав, ведут себя агрессивно и вызывающе. Они говорили, что дети цыган с малых лет «ходят с ножами», учатся до 9 класса и рано заводят семьи, что у них «малолетки рожают». При этом люди приводили примеры конфликтных ситуаций, с которыми сталкивались сами.

На видео со сходки, которое публикует «Взгляд-инфо», прокурор Альков пытался успокоить недовольных, призывал не вызывать «междоусобиц» и не совершать противоправных действий.

«Мы довольны будем тогда, когда они все отсюда уедут», — возражали сельчане и в ответ требовали, чтобы власти были на их стороне.

Затем к жителям обратился глава Марксовского района Романов, заявив, что «где-то понимает» возмущение сельчан, но продолжил, что их массовый сбор «не идет в утешение» семье погибшего подростка. Далее он начал рассуждать о том, что людям хотелось бы услышать, что будет сделано, чтобы впредь не допускать подобных случаев.

«Нет, нам этого мало. Мы хотим отсюда их выдворить», — сразу же ответили ему из толпы.

Большой ропот вызвала фраза чиновника о том, что он бы не хотел, чтобы «все переросло, не дай бог, в какой-то межнациональный [конфликт]». На волне возмущения жители стали жаловаться, что представители диаспоры «не служат на СВО», в отличие от коренного населения, и также недовольно отреагировали на слова Романова, что у него есть «данные с фамилиями, кто сегодня служит на СВО».

«Мы не националисты, просто они так себя ведут», — говорили участники сходки. На вопрос Романова, чего же хотят собравшиеся, послышались ответы «чтобы не было здесь цыганей», «выселить их к чертям», потому что они «беспределят».

«Если по-трезвому оценивать ситуацию, чего сейчас вы просите. Выселить — такого понимания нет. Другое [дело] — это чтобы жили по закону», — попытался подвести итог глава района.

В толпе на это стали возражать, что на них нет никакого закона, что жалобы ни к чему не приводят. «Значит, надо устроить им “жизнь прекрасную”», — подытожила она из женщин. Романов призвал «не накалять обстановку» и напомнил, что у членов цыганской общины «такие же права», если они прописаны в районе, потому что «они тоже граждане».

«Обходить каждый дом»

Выслушав еще множество жалоб, глава района согласился, что «в принципе, это нормальное требование — выселить», но уточнил, что это касается только тех, кто живут в селе нелегально. Он пообещал, что это «в первую очередь будет сделано» при наличии оснований.

«То, что произошло, это печально. Кто нарушает, кто стращает людей, кто нелегально или не по закону живет — это нужно навести порядок. Я слышу ваш крик», — сказал Романов.

Он сообщил жителям, что ему позвонил губернатор Роман Бусаргин, который интересуется происходящим, а также пообещал, что все претензии люди смогут изложить начальнику ОВД и прокурору. Когда они подошли, глава региона передал, что в селе «проживают люди, которые часто нарушают закон и должны понести наказание», и что «нужно выселить тех, кто не имеют основания здесь проживать».

Правоохранители не стали подтверждать готовность выполнить эти требования. Люди стали спрашивать: «Почему вы молчите?» Они также высказывали предложения обходить каждый цыганский дом и проверять на законность проживания.

Глава региона, завершая встречу, сказал, что передаст губернатору все «наши договоренности», и заверил, что «работа будет проводиться». Жители стали выкрикивать: «Какие наши договоренности?», «Все должно быть письменно, мы в слова не верим». По их рассказам, такое уже было раньше, когда власти обещали разобраться и этим все заканчивалось.

«Взгляд-инфо» написал 2 июля со ссылкой на местных жителей, что после народного возмущения большая часть цыганской общины спешно уехала из села.