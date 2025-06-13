В Липецкой области правоохранители задержали 56 человек. По данным Mash, речь идет о цыганских баронах, которые собрались на сходку.

В пресс-службе УМВД России по региону сообщили порталу «Новости Липецка», что правоохранители предотвратили массовое нарушение общественного порядка. Задержаны 56 граждан, составлены 37 административных материалов. По каким статьям, не уточняется.

Mash пишет, что речь идет о сходке цыганских баронов, которые приехали в село Ключ жизни (около города Елец) к «некому Бахтияру», чтобы «поделить наркорынок». По данным телеграм-канала, по каждому из задержанных «решаются вопросы о возбуждении уголовных дел».

В 2020 году «Липецкмедиа» сообщило со ссылкой на официальные данные, что в 2019 году местные полицейские полностью ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков, который находился под контролем цыганского синдиката, состоящего из родственников.

В марте 2025 года полиция провела обыски в домах цыган во Всеволожском и Тосненском районах Ленинградской области. В результате задержаны 10 мужчин от 24 до 68 лет. Также обнаружены травматическое оружие и вещества неизвестного происхождения.

До этого правоохранители обнаружили нарколабораторию в поселке Новоселье Ломоносовского района. По их данным, там производили синтетический наркотик метадон. Полицейские изъяли более 28 кг вещества и задержали двух цыган, которые арендовали дом.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («незаконный оборот наркотиков»).