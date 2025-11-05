Митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев) охарактеризовал обстановку вокруг Подворья Русской православной церкви в Чехии как «атмосферу постоянной травли». Об этом он заявил РБК в связи с информацией чешского издания Denník N о готовности уходящего правительства Петра Фиалы ввести против самого митрополита персональные санкции.

В правление кабинета Фиалы, по словам иерарха, давление выражалось в ряде действий: у настоятеля подворья протоиерея Николая Лищенюка отозвали вид на жительство, карловарский храм систематически дискредитировали в чешских СМИ, обвиняя его в использовании «российскими агентами для тайных встреч и операций по влиянию», а также предпринимались попытки изъять храм, чему помешал лишь его перевод под собственность Венгерской епархии РПЦ.

Отвечая на возможные санкции против себя лично, митрополит отметил, что эта тема муссируется прессой с момента его назначения настоятелем. При этом он уточнил, что за десять месяцев в храме им было совершено 77 богослужений.

«Храм постоянно наполняется людьми — и по воскресеньям, и по будням. Каждый день храм посещают туристы и паломники. Это живой и активный центр духовной жизни. Но кампания в прессе в течение всего этого времени не прекращается», — добавил митрополит.

В статье о якобы имеющихся связях митрополита с ФСБ Denník N в качестве главного доказательства привел его фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сделанную 2 февраля 2022 года при вручении Илариону ордена Александра Невского. Как рассказал иерарх, после этой публикации он стал получать по электронной почте оскорбительные сообщения с требованиями покинуть Чехию. «Táhni z Česka ty ruská špíno! Убирайся из Чехии, русская сволочь!» — процитировал он письма в свой адрес.

Митрополит отметил, что уходящая власть продолжит работу еще две-три недели и, судя по публикациям в прессе, явно торопится принять решение до своего ухода. Он сослался на информацию Deník N о том, что правительство заручилось поддержкой избранного премьера Андрея Бабиша, добавив, что достоверность этих сведений прояснится в ближайшие дни.

При этом в чешском правительстве отказались комментировать возможные санкции против Илариона. Сам Бабиш подтвердил изданию свою поддержку этой инициативы, но уточнил, что соответствующие полномочия пока остаются у действующего кабинета министров.