Бывшего мужа известного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей, признав виновным в отмывании денег. О решении Гагаринского районного суда Москвы сообщил телеграм-канал SHOT.

Чекалину вменяли совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, он со своей бывшей женой и деловым партнером Романом Вишняком вывел более 250 млн рублей, полученных в качестве дохода от проведения онлайн-марафонов, на счета компаний в Дубае по поддельным документам.

«Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Экс-супруг Лерчек частично признал вину, утверждая, что они не предоставляли в банк фальшивые документы. Он также просил квалифицировать его дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Вишняк ранее тоже был признан виновным и получил 2,5 года колонии.

Защита Артема Чекалина до последнего рассчитывала на оправдательный приговор. Несмотря на это, сам он перед сегодняшним заседанием попрощался с семьей и детьми. Возле здания суда он заявил журналистам, что готов к обвинительному приговору и лишению свободы. Его бывшая жена, у которой недавно диагностировали рак в четвертой стадии с метастазами, на оглашение приговора не приехала.

Лерчек проходит по тому же делу и обвиняется в тех же преступлениях, что и ее бывший супруг. Однако ее уголовное преследование прекратили на время лечения от рака, который у нее диагностировали после родов. Блогер пожаловалась в СК на следователей, которые препятствовали ее визитам к врачам и не давали получить полноценную медпомощь.

Комментируя свой диагноз, блогер заявила, что у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие. Она поделилась, что намерена бороться за свою жизнь и предпринять все возможные меры. Ранее стало известно, что у Лерчек также диагностировали опухоль в головном мозге. По словам подруги, под домашним арестом Чекалина была вынуждена принимать сильнодействующие обезболивающие препараты.