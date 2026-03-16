Гагаринский районный суд Москвы отменил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в связи с выявленным у нее онкологическим заболеванием. Женщине заменили меру пресечения на запрет определенных действий, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
С блогера снимут электронный браслет, также она сможет посещать медучреждения без специального разрешения.
Судебное производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении Чекалиной приостановлено.
В конце февраля она родила четвертого ребенка, а спустя несколько дней была экстренно госпитализирована в отделение онкологической реанимации. Врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии. Сейчас Чекалина проходит курс лучевой терапии. По словам адвоката Юлии Лисановской, представляющей интересы блогера, на фоне болезни у нее начались проблемы со зрением.
Первой о диагнозе публично сообщила подруга Лерчек 11 марта. Позже информацию подтвердил хореограф Луис Сквиччиарини, который является отцом новорожденного ребенка Чекалиной. Он рассказал, что у его партнерши диагностирована четвертая стадия рака желудка с метастазами в позвоночнике, ногах и предположительно в легких.
На поздних сроках беременности Чекалину несколько раз госпитализировали из-за сильных болей в суставах и спине. По словам Сквиччиарини, подозрение на онкологию возникло у акушерки, которая обратила внимание на состояние плаценты после родов. Проведенная гистология подтвердила наличие злокачественных клеток, а дальнейшее обследование выявило метастазы в легких и разрушение позвонков в грудном отделе позвоночника.
Лерчек находилась под домашним арестом с октября 2024 года. По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год она вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком перевела на счет зарубежной компании в Абу-Даби более 251,6 миллиона рублей, полученных от продажи обучающих курсов «Идеальное тело».
В 2025 году бывшим супругам предъявили обвинение по статье о незаконном переводе крупных сумм в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Роман Вишняк был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Артем Чекалин частично признал свою вину, однако попросил переквалифицировать его действия на статью об уклонении от уплаты налогов физическим лицом.