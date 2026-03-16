Гагаринский районный суд Москвы отменил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в связи с выявленным у нее онкологическим заболеванием. Женщине заменили меру пресечения на запрет определенных действий, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

С блогера снимут электронный браслет, также она сможет посещать медучреждения без специального разрешения.

Судебное производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении Чекалиной приостановлено.

В конце февраля она родила четвертого ребенка, а спустя несколько дней была экстренно госпитализирована в отделение онкологической реанимации. Врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии. Сейчас Чекалина проходит курс лучевой терапии. По словам адвоката Юлии Лисановской, представляющей интересы блогера, на фоне болезни у нее начались проблемы со зрением.

Первой о диагнозе публично сообщила подруга Лерчек 11 марта. Позже информацию подтвердил хореограф Луис Сквиччиарини, который является отцом новорожденного ребенка Чекалиной. Он рассказал, что у его партнерши диагностирована четвертая стадия рака желудка с метастазами в позвоночнике, ногах и предположительно в легких.

На поздних сроках беременности Чекалину несколько раз госпитализировали из-за сильных болей в суставах и спине. По словам Сквиччиарини, подозрение на онкологию возникло у акушерки, которая обратила внимание на состояние плаценты после родов. Проведенная гистология подтвердила наличие злокачественных клеток, а дальнейшее обследование выявило метастазы в легких и разрушение позвонков в грудном отделе позвоночника.

Согласно информации телеграм-канала Shot, у Лерчек также выявили новообразование в головном мозге. По предварительным данным, опухоль носит доброкачественный характер, однако давит на окружающие ткани, из-за чего блогер постоянно страдает от головных болей. Помимо этого, врачи диагностировали у Чекалиной осложнение, типичное для четвертой стадии онкологии — лимфогенный канцероматоз. При этом заболевании раковые клетки поражают лимфатические сосуды, чаще всего в области легких, что вызывает одышку и кашель.