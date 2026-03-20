Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором просит проверить действия сотрудников правоохранительных органов, работавших по ее уголовному делу. Об этом сообщается в тексте ее обращения, содержание которого пересказывает телеграм-канал «112».

В заявлении блогер утверждает, что на этапе предварительного следствия, когда она находилась под домашним арестом, следователи препятствовали допуску врачей, в которых она нуждалась. По словам Чекалиной, из-за этого ее заболевание не удалось диагностировать на ранней стадии.

Позднее у нее был выявлен рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами в позвоночник, кости, легкие, череп и оболочку мозга.

В обращении также указывается, что разрешение на прохождение медицинских обследований, по мнению заявительницы, могло ставиться в зависимость от дачи признательных показаний.

В связи с этим блогер просит Следственный комитет провести проверку законности действий должностных лиц в период предварительного расследования по ее уголовному делу.

До недавнего времени Лерчек находилась под домашним арестом, но ее освободили под запрет определенных действий в связи с диагностированным онкологическим заболеванием. Адвокат блогера рассказала, что у Чекалиной практически полностью пропало зрение на одном глазу, и она не может самостоятельно передвигаться. Кроме того, стало известно, что из-за метастазов у Валерии разрушаются позвонки грудного отдела. По словам ее подруги, она принимает сильнодействующие обезболивающие препараты.

Валерию Чекалину и ее теперь уже бывшего мужа Артема обвиняют в отмывании денег, полученных в виде прибыли от интернет-марафонов, и выводе их за границу. Третьим фигурантом является их бизнес-партнер Роман Вишняк, который признал вину и был осужден. Артем Чекалин признает вину лишь частично — он просит вменить ему уклонение от уплаты налогов.