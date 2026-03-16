Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые обратилась к общественности после того, как стало известно, что у нее обнаружили онкологическое заболевание, в связи с чем рассмотрение уголовного дела против нее было приостановлено. В ролике, который в соцсетях опубликовал жених женщины Луис Сквиччиарини, являющийся также отцом ее недавно родившегося четвертого ребенка, блогер подтвердила свой диагноз.

При этом Чекалина заявила о твердом намерении бороться за жизнь и выразила уверенность, что сможет преодолеть болезнь.

«У меня действительно рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить», — заявила она, с трудом сдерживая слезы.

Вместе с тем блогер подтвердила, что производство по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее приостановлено. Она призналась, что рада этому, но сейчас все ее мысли сосредоточены на другом. По словам женщины, самое важное для нее теперь — здоровье, и она благодарит всех, кто поддерживает ее и молится за нее. «Это очень помогает», — призналась она.

В комментариях под видео Сквиччиарини обратился к возлюбленной, пообещав сделать все возможное для ее спасения и поблагодарив всех, кто помогает их паре в сложившейся ситуации. Аргентинец назвал Лерчек самым сильным человеком из всех, кого знает, и поблагодарил ее за то, что она научила его ценить каждый миг.

«Теперь мы можем сосредоточиться на здоровье Леры и посветить этому все силы. Спасибо за поддержу вам, нашим родственникам и друзьям. Вся семья объединилась, чтобы помочь ей», — написал мужчина.

Двадцать четвертого февраля Чекалина родила четвертого ребенка. Уже на следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. В понедельник она приступила к лучевой терапии. Ранее ей провели операцию на позвоночнике, удалив новообразование.

Из-за болезни суд не только приостановил производство по уголовному делу, но и смягчил меру пресечения — домашний арест заменили запретом определенных действий. Материалы дела выделены в отдельное производство.

О тяжелой болезни Чекалиной стало известно 8 марта. Подруга блогера Алина Акилина рассказала, что у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах. Позже Сквиччиарини уточнил, что метастазы пошли в позвоночник и ноги. Из-за этого у блогера начались проблемы со зрением — она практически ослепла на один глаз, а также потеряла способность нормально ходить.