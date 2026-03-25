Казахстан на фоне ситуации с забоем скота в России под предлогом опасного заболевания запретил ввоз зерна и кормов для животных из РФ. Об этом сообщило местное агентство АПК Новости, добавив, что вагоны с российским зерном будут отправлять обратно. Власти российских регионов, спешно и массово уничтожавшие скот в домашних хозяйствах, могли опасаться именно такого сценария, говорят источники «Сибирского экспресса». Подробности — в материале RTVI.

Казахстан опасается «заноса особо опасных болезней»

Распоряжение о запрете ввоза зерновых опубликовал в своем телеграм-канале руководитель Комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

Согласно документу, датированному 21 марта, такое ограничение имеет целью обеспечить ветеринарную безопасность в связи с недавним ухудшением эпизоотической ситуации и принято в соответствии с решением Комитета по ветконтролю и надзору Минсельхоза Казахстана.

Под запрет, в частности, попали: вся пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы (все кроме семенных), отруби, различные растительные материалы и их смеси, используемые в производстве кормов для животных, а также готовые корма.

При выявлении фактов ввоза в страну российской продукции Комитет Государственной инспекции в агрокомплексе казахстанского Минсельхоза поручил «организовать их возврат через границу», сказано в документе.

Ведомство требует «обеспечить строгое соблюдение данных требований».

Ранее в марте Казахстан ввел аналогичные ограничения на ввоз и транзит скота, продукции животноводства, а также кормов и кормовых добавок, не прошедших термическую обработку.

В пресс-службе Минсельхоза республики сказали «Интерфаксу», что мера направлена на то, чтобы не допустить «заноса особо опасных болезней животных». Там добавили, что запрет установлен временно — до улучшения эпизоотической ситуации в России.

«Несет серьезные риски»: пастереллез или ящур?

Массовое изъятие и истребление скота с марта началось в Новосибирской области, о локальных случаях также сообщали еще несколько регионов. Фермеры жаловались, что власти забирали скот со ссылкой на некое «опасное заболевание» без конкретики и подтверждающих документов, а иногда прямо нарушая конституционный постулат о неприкосновенности частной собственности.

На фоне того, что власти официально не называли заболевание, жители стали подозревать, что в происходящем виновата неэффективная вакцинация от ящура, проведенная в ноябре 2025 года, писал «Сибирский экспресс».

Затем власти стали говорить про вспышку пастереллеза — тяжелой инфекции, которую вызывают бактерии пастереллы, но не такой опасной как ящур.

Участников рынка тоже встревожила версия о ящуре, для борьбы с которым как раз более характерны принимаемые властями радикальные меры, писал «Коммерсантъ».

«Пастереллез не слишком опасен и не предполагает существенных мер по забою скота, в то время как ящур несет за собой серьезные риски», — пояснил собеседник издания.

Минсельхоз Новосибирской области и его глава Андрей Шинделов только 16 марта сообщили о действующем в регионе режиме ЧС из-за распространения у животных пастереллеза и бешенства.

Пострадавшие фермеры заявили на министра в прокуратуру, полагая, что власти истребляют домашний скот «с целью лишить граждан имущества и средств к существованию в интересах крупных агрохолдингов для захвата освободившейся доли рынка, либо в ритуальных целях».

На встрече с жителями и журналистами 20 марта начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, объясняя необходимость истребления скота, заявил, что профилактика пастереллеза в регионе с помощью вакцинации оказалась неэффективной из-за мутации бактерии.

Однако подозрения на ящур, который, как считается, мог вызвать массовое истребление скота, но который якобы не афишируют, объясняя все вспышкой пастереллеза, продолжили всплывать в комментариях.

По информации источников «Сибирского экспресса», власти не называли фермерам конкретную болезнь, отрицали ящур и говорили о мутации бактерии пастереллы именно потому, что опасались запрета на ввоз российской продукции в другие страны, включая Казахстан.

«Власть закрывается от населения»

По данным «Осторожно Media», губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил на закрытом совещании с производителями молочных продуктов и представителями торговых сетей, что причиной изъятия и забоя скота стал ящур. По словам источника проекта, глава региона сказал, что заболевание проникло в Россию «в рамках диверсии» через корма немецкой фирмы, поэтому «масштаб распространения заболевания настолько значительный и всё произошло в одно время в разных регионах».

Мария Прусакова, депутат Госдумы от Алтайского края — еще одного региона, где у фермеров изымали скот, — отметила, что там «и так один из самых высоких эпидемиологических статусов, в связи с высоким риском заражения скота ящуром из близлежащих стран». В происходящем она обвинила Роспотребнадзор, который, по ее оценке, пытается переложить ответственность на личные подсобные хозяйства «за провал собственной работы».

Депутат Алтайского краевого заксобрания Антон Арцибашев высказал мнение, что все случившееся в Новосибирской области началось из-за отсутствия диалога ответственных лиц с населением.

«Если идет эпидемия ящура или чего-то другого, люди должны знать и осознавать опасность. <…> А так власть закрывается от населения, варварски изымает скот, а люди при этом должны соглашаться на все и доверять власти», — написал он в своем телеграм-канале.

Данные о массовом заболевании животных в Новосибирской области запросил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков в письме на имя руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Он попросил проинформировать нижнюю палату парламента о причинах заболевания, масштабах ситуации и границах очагов, а также разъяснить целесообразность уничтожения животных без признаков заболевания. Из-за нехватки официальной информации в обществе распространяются противоречивые и недостоверные сведения — как о характере инфекции, так и о территориях ее распространения, указал депутат.

Отдельно Синельщиков просит объяснить, могут ли прививки от ящура влиять на снижение иммунитета животных.