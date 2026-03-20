В Новосибирске задержали жительницу деревни Новоключи Светлану Панину, у которой изъяли и уничтожили около 200 голов домашнего скота под предлогом «опасного заболевания», пишет «Сибирский экспресс». Полицейские взяли ее сразу при выходе из здания регионального правительства, где у нее была встреча с чиновниками.

Задержание объяснили «принудительным приводом» в связи с проверкой по факту поджога, которую ведут в отношении ее мужа Сергея. Как ранее сообщал Mash Siberia со слов женщины, ему приписывают сговор с двумя сельчанами, чтобы помешать убою животных, ради чего они якобы подожгли площадку для утилизации туш в ночь на 8 марта.

Сам Сергей Панин, по сведениям «Сибирского экспресса» на 14 марта, находился в больнице.

Светлана Панина вместе с другими представителями общественности и журналистами непосредственно перед задержанием говорила в здании правительства региона с главой аграрного комитета заксобрания Денисом Субботиным и начальником Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрием Шмидтом.

Шмидт заявил, что профилактика пастереллеза в области с помощью вакцинации оказалась неэффективной из-за мутации бактерии.

Пастереллез — это острая инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии пастереллы. Ею болеют сельскохозяйственные и дикие животные, а также птицы. Заражение происходит через корм, воду, при укусах или воздушно-капельным путем. Болезнь часто протекает тяжело и может приводить к гибели животных. Человек заражается редко, обычно при тесном контакте с больными особями.

В сложившейся ситуации он обвинил самих фермеров.

«Личное подсобное хозяйство, где полторы тысячи скота, — это не личное подсобное хозяйство. Отсутствие биобезопасности, отсутствие учета, невозможность вакцинации — все это создало биологический реактор, в котором возникло это заболевание», — заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов, правильно ли все поняли, что виноваты сами фермеры, он ответил, что «это выдергивание из контекста».

«Вот это как раз и есть преступление — то что вы сейчас делаете. Я говорю об одном из элементов, почему это происходит», — сказал Шмидт.

«Для захвата рынка»: заявление в прокуратуру на министра

Ранее в этот день Светлана и другие жители, объединившиеся в группу «Аграрный совет», подали заявление в прокуратуру на министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова.

Авторы заявления просят проверить законность действий Шинделова при введении режима ЧС с изъятием скота у граждан и при наличии нарушений привлечь его к уголовной ответственности.

«Имеется основание считать, что должностными лицами региона осуществляется массовое убийство здоровых животных на личных подворьях в отсутствие законных оснований и реальной в том необходимости», — зачитала текст заявления одна из обратившихся.

В документе жители обвиняют аграрные власти в том, что они массово истребляют домашний скот «с целью лишить граждан имущества и средств к существованию в интересах крупных агрохолдингов для захвата освободившейся доли рынка, либо в ритуальных целях».

Карантин и забой скота не коснулись племзавода депутата от «Единой России»

Они подчеркнули, что «массовое убийство животных началось, судя по всему, до объявления чрезвычайной ситуации».

Фермеры жаловались на изъятия скота без документальных оснований с начала марта, тогда как официально о режиме ЧС в Новосибирской области стало известно только 16 марта. При этом минсельхоз и его глава разошлись в датах его введения — в ведомстве говорили, что это было в начале марта, а его глава Шинделов заявил, что 16 февраля.

В заявлении граждан, поданном в прокуратуру, указано, что они усматривают в действиях минсельхоза и ветеринарных служб нарушение конституционных прав частной собственности и нарушение процедур введения режима ЧС.

Также они пожаловались на систему расчета компенсаций жителям за ущерб, которую используют региональные власти и по которой выплаты оказываются «значительно ниже рыночной стоимости скота, особенно племенного». Кроме того, многим так и не выдали акты об изъятии животных, которые являются основанием для получения компенсаций. Социальные выплаты при этом не учитывают реальный имущественный ущерб фермерам, говорится в документе.

Потери фермеров превышают 1,5 млрд

Сами власти Новосибирской области сообщили о завершении работ по изъятию скота в местах вспышек зооинфекции, передает РИА Новости.

«У нас были очаги в крупных хозяйствах, и из таких осталось последнее, <…> где проводятся работы сегодня. И больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет», — сообщил глава департамента информполитики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Долю пострадавших в результате этих мер организованных хозяйств он назвал «незначительной». По словам Нешумова, меры поддержки разрабатываются, а общий ущерб можно будет оценить только после завершения всех мероприятий.

В центре «Аналитика.Бизнес.Право» считают, что прямой имущественный ущерб владельцев изъятых и уничтоженных животных превышает 1,5 млрд рублей, пишут «Известия». Еще 368,2 млн составляют непокрываемые потери фермеров и личных подсобных хозяйств, возникающие сверх стоимости поголовья и включающие затраты на восстановление стада, карантинные издержки и разрыв производственного цикла.

