В Новосибирске задержали жительницу деревни Новоключи Светлану Панину, у которой изъяли и уничтожили около 200 голов домашнего скота под предлогом «опасного заболевания», пишет «Сибирский экспресс». Полицейские взяли ее сразу при выходе из здания регионального правительства, где у нее была встреча с чиновниками.

Задержание объяснили «принудительным приводом» в связи с проверкой по факту поджога, которую ведут в отношении ее мужа Сергея. Как ранее сообщал Mash Siberia со слов женщины, ему приписывают сговор с двумя сельчанами, чтобы помешать убою животных, ради чего они якобы подожгли площадку для утилизации туш в ночь на 8 марта.

Сам Сергей Панин, по сведениям «Сибирского экспресса» на 14 марта, находился в больнице.

Светлана Панина вместе с другими представителями общественности и журналистами непосредственно перед задержанием говорила в здании правительства региона с главой аграрного комитета заксобрания Денисом Субботиным и начальником Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрием Шмидтом.

Шмидт заявил, что профилактика пастереллеза в области с помощью вакцинации оказалась неэффективной из-за мутации бактерии.

Пастереллез — это острая инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии пастереллы. Ею болеют сельскохозяйственные и дикие животные, а также птицы. Заражение происходит через корм, воду, при укусах или воздушно-капельным путем. Болезнь часто протекает тяжело и может приводить к гибели животных. Человек заражается редко, обычно при тесном контакте с больными особями.

В сложившейся ситуации он обвинил самих фермеров.

«Личное подсобное хозяйство, где полторы тысячи скота, — это не личное подсобное хозяйство. Отсутствие биобезопасности, отсутствие учета, невозможность вакцинации — все это создало биологический реактор, в котором возникло это заболевание», — заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов, правильно ли все поняли, что виноваты сами фермеры, он ответил, что «это выдергивание из контекста».

«Вот это как раз и есть преступление — то что вы сейчас делаете. Я говорю об одном из элементов, почему это происходит», — сказал Шмидт.

«Для захвата рынка»: заявление в прокуратуру на министра

Ранее в этот день Светлана и другие жители, объединившиеся в группу «Аграрный совет», подали заявление в прокуратуру на министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова.

Авторы заявления просят проверить законность действий Шинделова при введении режима ЧС с изъятием скота у граждан и при наличии нарушений привлечь его к уголовной ответственности.

«Имеется основание считать, что должностными лицами региона осуществляется массовое убийство здоровых животных на личных подворьях в отсутствие законных оснований и реальной в том необходимости», — зачитала текст заявления одна из обратившихся.

В документе жители обвиняют аграрные власти в том, что они массово истребляют домашний скот «с целью лишить граждан имущества и средств к существованию в интересах крупных агрохолдингов для захвата освободившейся доли рынка, либо в ритуальных целях».

Они подчеркнули, что «массовое убийство животных началось, судя по всему, до объявления чрезвычайной ситуации».

Фермеры жаловались на изъятия скота без документальных оснований с начала марта, тогда как официально о режиме ЧС в Новосибирской области стало известно только 16 марта. При этом минсельхоз и его глава разошлись в датах его введения — в ведомстве говорили, что это было в начале марта, а его глава Шинделов заявил, что 16 февраля.

В заявлении граждан, поданном в прокуратуру, указано, что они усматривают в действиях минсельхоза и ветеринарных служб нарушение конституционных прав частной собственности и нарушение процедур введения режима ЧС.

Также они пожаловались на систему расчета компенсаций жителям за ущерб, которую используют региональные власти и по которой выплаты оказываются «значительно ниже рыночной стоимости скота, особенно племенного». Кроме того, многим так и не выдали акты об изъятии животных, которые являются основанием для получения компенсаций. Социальные выплаты при этом не учитывают реальный имущественный ущерб фермерам, говорится в документе.

Потери фермеров превышают 1,5 млрд

Сами власти Новосибирской области сообщили о завершении работ по изъятию скота в местах вспышек зооинфекции, передает РИА Новости.

«У нас были очаги в крупных хозяйствах, и из таких осталось последнее, <…> где проводятся работы сегодня. И больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет», — сообщил глава департамента информполитики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Долю пострадавших в результате этих мер организованных хозяйств он назвал «незначительной». По словам Нешумова, меры поддержки разрабатываются, а общий ущерб можно будет оценить только после завершения всех мероприятий.

В центре «Аналитика.Бизнес.Право» считают, что прямой имущественный ущерб владельцев изъятых и уничтоженных животных превышает 1,5 млрд рублей, пишут «Известия». Еще 368,2 млн составляют непокрываемые потери фермеров и личных подсобных хозяйств, возникающие сверх стоимости поголовья и включающие затраты на восстановление стада, карантинные издержки и разрыв производственного цикла.