В Новосибирской области заканчивается изъятие скота в местах локализации пастереллеза, рассказал глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов, передает РИА Новости.

По его словам, в регионе были очаги в крупных хозяйствах, и из таких осталось последнее, <…> где проводятся работы.

«И больше хозяйств, где наблюдаются случаи заболевания, нет», — подчеркнул Нешумов.

Он также отметил, что не было зафиксировано новых случаев заболевания, в том числе на сельхозпредприятиях. По словам главы департамента, число пострадавших организованных хозяйств по сравнению с общим их количеством в области незначительное.

Нешумов добавил, что разрабатываются меры поддержки, а общий ущерб можно будет оценить только после завершения всех мероприятий.

С начала 2026 года в Сибири были выявлены вспышки заболеваний скота, власти говорили о заражении пастереллезом и бешенством.

Пастереллез — острая зоонозная бактериальная инфекция, которая поражает сельскохозяйственных животных: коров, свиней, коз, птиц, кроликов. Инфекция очень быстро распространяется, передается между животными через прямой контакт и приводит к массовой гибели. Профилактику заболевания проводят прививками, оно лечится антибиотиками.

16 февраля в Новосибирской области был введен режим ЧС. «Известий» писали, что число животных, которых коснулись карантинные мероприятия в Сибири в феврале-марте, составило от 87,5 до 90,5 тыс.

Губернатор Андрей Травников говорил, что мероприятия по предотвращению распространения пастереллеза, которые выполняются в Новосибирской области, строгие, но они необходимы для защиты животноводческой отрасли. На сайте главы региона к середине марта опубликованы десятки приказов о введении карантина по бешенству и пастереллезу в отдельных селах.