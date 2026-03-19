Мероприятия по предотвращению распространения пастереллеза, которые выполняются в Новосибирской области, строгие, но они необходимы для защиты животноводческой отрасли. Об этом заявил губернатор Андрей Травников, передает ТАСС.

«Сегодня на территории Новосибирской области выполняются строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона», — сообщил он.

По словам Травникова, все действия проходят в соответствии с ветеринарными правилами, нормативными актами и законодательством России.

Губернатор пояснил, что с понедельника собственники изъятого скота начали получать выплаты на основании заявлений. По его словам, эта работа полностью организована и масштабно развернута.

Собственники изъятого скота должны получить компенсацию. Для них и членов их семей предусмотрены ежемесячные выплаты, а также поддержка на восстановление поголовья.

В региональном Минсельхозе сообщили, что всего в Новосибирской области очаги пастереллеза были зафиксированы в пяти районах, а также свыше 50 очагов бешенства.

Пастереллез — острая зоонозная бактериальная инфекция, которая поражает сельскохозяйственных животных: коров, свиней, коз, птиц, кроликов. Инфекция очень быстро распространяется, передается между животными через прямой контакт и приводит к массовой гибели. Профилактику заболевания проводят прививками, оно лечится антибиотиками.

В этих зонах проводится изъятие сельскохозяйственных животных. По данным управления ветеринарии региона, пастереллез на территории приобрел неизлечимую форму из-за изменчивости возбудителя. Одной из причин вспышки заболевания в управлении назвали халатность при ведении личных подсобных хозяйств, а также скученное содержание поголовья коров и отказ от вакцинации. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории области.

Аналогичные меры действуют в Пензенской области, Алтайском крае и Омской области.

К марту очаги пастереллеза зафиксировали в Ордынском, Баганском и Купинском районах, Травников приказал ввести карантин в ряде сел. На сайте главы региона к середине марта опубликованы десятки приказов о введении карантина по бешенству и пастереллезу в отдельных селах.

12 марта появились первые сообщения об уничтожении скота частных хозяйств в Новосибирской области. Ветеринарная служба приехала в село Новоключи Купинского района и убила около 200 животных в частном хозяйстве Светланы Паниной, пока ее не было дома. Никаких документов о том, что ее животные были больны, Светлане, по ее словам, не предоставили. После этого женщина выходила с пикетом к зданию новосибирской администрации и пыталась попасть на прием к региональному министру сельского хозяйства, но он убежал от нее.

Уничтожение животных продолжилось, несмотря на протесты жителей. “Аграрный совет писал, что в Новосибирской области уже сожгли около 2 тыс. голов скота в селах Козиха, Новоключи, Калиновка и Лукошино. Уже после этого об уничтожении еще как минимум 170 голов скота сообщали из села Чернокурья под Новосибирском. Семья Полежаевых, которым принадлежали животные, оценила ущерб в 25 млн рублей, не считая морального ущерба. Жители левобережья Новосибирска также жалуются на удушающий запах от сжигаемых в пригородах туш.