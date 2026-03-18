В нескольких регионах России под предлогом борьбы с болезнями у фермеров массово изымают скот: например, в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек пастереллеза и бешенства, но владельцам животных отказываются показывать подтверждающие документы. Люди не верят в реальность эпидемии, подозревают лоббистский сговор, а главное — уже остаются без средств к существованию. RTVI разбирался, почему санитарные мероприятия вызвали панику на селе.

С чего все началось

О первых случаях пастереллеза у коров в Новосибирской области еще 6 февраля сообщило местное управление ветеринарии, вспышки инфекции обнаружили в Черепановском и Карасукском районах. Режим ЧС в регионе был введен примерно тогда же, но объявили о нем только 16 марта.

Пастереллез — острая зоонозная бактериальная инфекция, которая поражает сельскохозяйственных животных: коров, свиней, коз, птиц, кроликов. Инфекция очень быстро распространяется, передается между животными через прямой контакт и приводит к массовой гибели. Профилактику заболевания проводят прививками, оно лечится антибиотиками.

К марту очаги пастереллеза зафиксировали в Ордынском, Баганском и Купинском районах, губернатор Новосибирской области Андрей Травников приказал ввести карантин в ряде сел. На сайте главы региона к середине марта опубликованы десятки приказов о введении карантина по бешенству и пастереллезу в отдельных селах.

6 марта на карантин таким приказом закрыли село Новопичугово Ордынского района Новосибирской области, владельцам местных хозяйств запретили продавать молоко и мясо. На въезде в село поставили шлагбаум, у которого дежурит полиция, а люди в защитных костюмах обрабатывают колеса въезжающих и выезжающих автомобилей дезинфицирующим раствором.

Аналогичная ситуация складывается в соседнем селе Козиха. Здесь попасть на территорию села можно только по прописке или по специальному разрешению от администрации. Пастереллез в Козихе нашли в хозяйстве «Водолей», при этом, как рассказали RTVI местные жители, до сих пор забоя скота в селе не было — и даже в “Водолее” якобы зараженный скот все еще цел.

«Мы не дадим никому здоровых коров сжигать. Сделайте анализы. Мы заложники, нас уничтожают. Никого в село не впустим. Только через нас. Тогда и нас сжигайте вместе с коровами», — говорили жители села в видеообращении к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Также вспышки пастереллеза и бешенства с введением карантина и убоем животных зафиксировали в Удмуртии, Алтайском крае, Пензенской области и других регионах.

У противоэпидемических мероприятий есть и другая версия. Например, телеграм-канал Ксении Собчак “Кровавая барыня” утверждает, что губернатор Свердловской области (где также объявлен карантин по пастереллезу) Денис Паслер на закрытом совещании якобы сообщил, что причиной уничтожения скота в регионах может быть ящур, который завезли в Россию с кормами неназванной немецкой фирмы в рамках диверсии. Ранее версию о том, что причиной массового убоя скота в регионах России может быть ящур, высказали неназванные источники «Коммерсанта» на аграрном рынке. Официальный подтверждений этой версии нет, в минсельхозе Новосибирской области до этого опровергали информацию о вспышке ящура.

Ящур считается одним из самых заразных вирусов для сельскохозяйственных животных. Он быстро распространяется, передается через прямой контакт и не поддается лечению. В основном ящур поражает крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. Хотя вспышки ящура в России не подтверждены, власти Казахстана уже ограничили ввоз крупного рогатого скота и части животноводческой продукции из некоторых регионов России.

Счет уже идет на тысячи

12 марта появились первые сообщения об уничтожении скота частных хозяйств в в Новосибирской области. Ветеринарная служба приехала в село Новоключи Купинского района и убила около 200 животных в частном хозяйстве Светланы Паниной, пока ее не было дома. Никаких документов о том, что ее животные были больны, Светлане, по ее словам, не предоставили. После этого женщина выходила с пикетом к зданию новосибирской администрации и пыталась попасть на прием к региональному министру сельского хозяйства Андрею Шинделову, но он убежал от нее.

«Мы остались просто бомжами, без ничего, без средств к существованию. Мы хотим достучаться до губернатора, и пусть он объяснит, на каком основании он это делает, какой приказ он издал — все у людей забирать. Где такое видано, чтобы приходили, [когда] человека нету дома, усыпляли всю скотину?» — говорит Панина на видео.

Жители сел неоднократно пытались помешать ветеринарам попасть на территорию хозяйств — перекрывали дороги. В результате жителям Новопичугова и Козихи Андрею Гавриленко и Ларисе Вьюнниковой Ордынский районный суд Новосибирской области назначил по двое суток ареста по статье об организации незаконного пребывания граждан в общественных местах (20.2.2 КоАП РФ). На единственного в Новопичугове фармацевта Максима Виля составили протоколы об организации незаконного пребывания граждан в общественных местах и неповиновении полицейским (статьи 20.2.2 и 19.3 КоАП РФ).

Задержания коснулись не только фермеров, но и местных журналистов, освещавших протесты против убоя скота: 12 марта задержали журналиста «Народного телевидения Сибири» Ивана Фролова (его отпустили после допроса). Его проверяли на предмет распространения «заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Один из местных журналистов рассказал RTVI, что издание, в котором он работает, было вынуждено удалить ряд популярных материалов, связанных со вспышкой болезни и убоем скота.

Уничтожение животных продолжается, несмотря на протесты жителей. По данным телеграм-канала “Аграрный совет”, в Новосибирской области уже сожгли около 2000 голов скота в селах Козиха, Новоключи, Калиновка и Лукошино. Уже после этого об уничтожении еще как минимум 170 голов скота сообщали из села Чернокурья под Новосибирском. Семья Полежаевых, которым принадлежали животные, оценила ущерб в 25 миллионов, не считая морального ущерба. Жители левобережья Новосибирска уже жалуются на удушающий запах от сжигаемых в пригородах туш.

«Заодно идет передел рынка»

Одна из главных причин, по которой ветеринарный вопрос перерос в острое социальное недовольство, это отсутствие разговора власти с фермерами.

«Проблема в том, что люди еще не проинформированы о том, что происходит, и они оказались лишены источника дохода — это касается личных подсобных хозяйств фермеров. Они продавали молоко, мясо, а сейчас этого нет. Значит, они не могут, живя в деревне, кормить свою семью», — говорит RTVI вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова.

Люди уверены, что их скот здоров, а те, кто приезжает уничтожать животных, не предоставляет никаких документальных подтверждений обратного. Фермеры жалуются на то, что не брали никаких анализов, то есть реальных доказательств того, что животные больны, нет.

Собеседники RTVI обращают внимание на то, что крупных производств болезнь и карантины почему-то не коснулись, в частности — племзавода “Ирмень”, который находится рядом с карантинной Козихой. Председателем племзавода является член комитета по аграрной политике Заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Олег Бугаков.

“Для меня это выглядит так, как будто фермеров вытесняют с рынка, вот и все. Рука руку моет”, — говорит жительница Козихи Оксана Булеева в разговоре с RTVI.

«Многие говорят о том, что это политическая тема: беда произошла, а заодно идет передел рынка рынка, животных в холдинге сохраняют, а в малых формах уничтожают. Вероятно, такое тоже может быть. Теоретически возможно предположить, что в холдинге просто карантин легче организовать, но, как правило, это тоже не совсем так. Поэтому тут важны разъяснения властей, почему здесь такие действия, а там другие. Вероятность того, что это политическое решение и что идет передел рынка, есть», — говорит Башмачникова.

По данным новосибирского журналиста Евгения Митрофанова, управление ветеринарии Новосибирской области подтверждает, что предприятия, производящие продукты под брендами «Эконива» и «Ирмень» не находятся в границах территорий, на которых введен карантин, так что и ограничений на реализацию продукции нет. При этом он также опубликовал решение комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Ордынского района, согласно которому племзавод «Ирмень» все же входит в карантинную зону.

Полдеревни вымрет

Пока уничтожение скота не коснулось крупных агрохолдингов, а только частных фермерских хозяйств и подворий. Для жителей села эта ситуация критична, говорят местные.

«Это катастрофично. Полдеревни вымрет — людям просто нечем будет заняться, они всю жизнь занимаются животноводством. А у нас [скот] здоровый. Тем более, что вообще-то лечится пастереллез. Во-вторых, не берут анализы. Люди просят: „Вы сделайте путем, как надо, возьмите анализ, у нас же животные все здоровые, все прививки делают“. Но они только обзванивают фермеров и предлагают поддержку — 171 рубль за килограмм», — говорит RTVI жительница Козихи Ксения.

Власти действительно предлагают помощь владельцам хозяйств, которых коснется уничтожение скота из-за вспышки заболевания. Губернатор Травников поручил направить 110 миллионов рублей на компенсации за изъятых животных, еще 80 миллионов — на социальные выплаты семьям, которые потеряли часть дохода из-за карантинных мер, — им обещают выплачивать ежемесячное пособие в течение девяти месяцев.

«Субсидии выделены очень маленькие, на эти деньги скот не купишь. А у них нет других денег, чтобы добавить и купить. Это сейчас основная проблема. Нужно, чтобы это была ЧС регионального, федерального уровня, чтобы были предусмотрены федеральные деньги для помощи тем людям, которые потеряли скот”, — говорит RTVI Ольга Башмачникова.

Председатель новосибирского отделения АККОР Алексей Сальников рассказал RTVI, что даже предварительно оценивать потенциальный ущерб пока не представляется возможным. По его словам, эпидемия еще не закончилась, и даже об уже существующих вспышках заболевания пока может не быть известно.

За жителей Козихи и других новосибирских сел уже вступились участники СВО. “Такие дела” опубликовали видеообращение военнослужащих к президенту России Владимиру Путину.

«Остановите это в Козихе и других селах. Пусть проведут честные проверки, покажут документы, анализы, а не забирают здоровых животных. Наши семьи — не враги, они опора фронта. Мы верим, что вы нас услышали и поможете», — говорит мужчина на видео.