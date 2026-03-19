Племзавод “Ирмень”, которым руководит член комитета по аграрной политике Заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Олег Бугаков, не находится в зоне карантина по пастереллезу и бешенству, поэтому санитарные меры его не коснулись. Об этом RTVI сообщили на предприятии. Рядом с племзаводом расположено село Козиха, где массово забивали скотину на частных подворьях. Его жители в разговоре с RTVI возмущались, что меры не затронули крупные сельхозпредприятия.

«Продукция полностью соответствует»

Руководитель племзавода Олег Бугаков объяснил RTVI, что ограничительные меры — карантин — устанавливаются “исключительно решениями органов государственной власти”. “В отношении ЗАО племзавод “Ирмень” подобные решения не принимались”, — говорится в ответе организации на запрос RTVI.

Племзавод «Ирмень», согласно их собственным данным, является одним из крупнейших в регионе. «По масштабам товарной продукции и массе прибыли хозяйство лидирует не только в своем районе и в Новосибирской области, но и в стране», — говорится на сайте предприятия. Основная деятельность хозяйства — производство и переработка молока, зерна и мяса. Ежесуточный надой молока на племзаводе превышает 120 тонн, само предприятие отчитывается о том, что ежедневно поставляет в торговую сеть Новосибирска более двух тонн мясной продукции.

По словам Бугакова, племзавод функционирует в штатном режиме, а все ветеринарно-санитарные мероприятия на территории Верх-Ирменского сельсовета, где находится предприятие, “являются плановыми, носят профилактический характер и осуществляются за счет собственных средств предприятия”. В том числе речь идет о дезинфекции транспорта, производственных помещений и инвентаря, добавил Бугаков.

«Выпускаемая продукция полностью соответствует действующим техническим регламентам и нормам безопасности, что подтверждается результатами лабораторного контроля», — говорится в ответе племзавода.

Со своей стороны местные фермеры, чей скот оказался под угрозой уничтожения, объясняли в разговоре с RTVI, что лаборатории на территории региона, как государственные, так и частные, не берут анализы на пастереллез у живых животных. Лабораторную экспертизу, по их словам, проходит только мясо или субпродукты.

Племзавод “Ирмень” находится на территории Ордынского района. Новосибирский журналист Евгений Митрофанов ранее публиковал решение районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, из которого следует, что племзавод «Ирмень» входит в карантинную зону. Сейчас в Ордынском районе готовят к уничтожению скот частных владельцев, в том числе в селе Козиха. В частности, меры затронули фермерское хозяйство “Водолей”, в котором могут забить более 800 голов скота.

«Новейшее особо опасное заболевание»

Режим ЧС из-за вспышек пастереллеза и бешенства действует на территории пяти районов Новосибирской области. Фермеры, чей скот оказался под угрозой уничтожения, говорят, что никаких официальных документах о причинах забоя их животных не видели. Ветеринары и власти утверждают, что распоряжение о разрешении на изъятие и убой скота, в котором объясняются причины этих мер, является секретным.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя происходящее в регионе, заявил, что в области действуют «строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства». О каком именно заболевании идет речь, он не уточнил.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства “Водолей” Владимир Гуркин рассказал “Народному телевидению Сибири”, что речь идет о не названном “новейшем особо опасном заболевании”. О нем фермер узнал от администрации после того, как в начале марта у его коров взяли анализы и обнаружили некое заболевание, хотя никаких подтверждающих документов не показали.

«Нас собрали у главы администрации, объявили, что у нас положительные анализы какого-то новейшего, особо опасного заболевания. Говорить ничего нельзя, спрашивать ничего нельзя, все бумаги — для служебного пользования… Одна задача стояла — по-быстрому все уничтожить», — заявил Гуркин.

Сейчас, по данным телеграм-канала Ксении Собчак “Кровавая барыня”, Гуркину дали 10 дней на проведение независимой экспертизы скота в “Водолее”. Силовики и ветеринары, приехавшие изымать скот, покинули село.

При участии Алексея Казанникова