Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, единоросс Денис Субботин принес извинения жителям региона, у которых принудительно изъяли и забили домашний скот. На встрече с пострадавшими фермерами, пришедшими в парламент, глава аграрного комитета признал, что власти действовали неправильно.

«Я от лица власти Новосибирской области приношу вам извинения за то, как это было сделано. Это было неправильно. Мы как власть неправильно с людьми отрабатываем, сейчас попытаемся это исправить», — заявил Субботин.

По словам депутата, чиновники выбрали один из самых худших способов взаимодействия с населением. Он также сообщил, что губернатор Андрей Травников считает компенсацию в 172 рубля за килограмм живого веса недостаточной, и пообещал, что власти найдут решение. При этом, как отмечает «Аграрный совет», даже эти выплаты получают только те, у кого есть все документы на изъятый скот.

Причиной конфликта стала борьба с пастереллезом и бешенством. С начала марта в регионе изымают и уничтожают скот — по данным Минсельхоза, выявлено пять очагов пастереллеза и 42 очага бешенства, введен режим ЧС. Аналогичные меры действуют в Пензенской области, Алтайском крае и Омской области.

Фермеры жалуются, что у них забирают в том числе здоровых животных, не выдают документов об изъятии, ссылаясь на гриф «для служебного пользования», и не объясняют, на каком основании скот уничтожают. Люди перекрывали трассы, выходили на протесты, писали обращения в администрацию президента, прокуратуру и СК.

На федеральном уровне ситуацией занялись депутаты Госдумы от КПРФ — они направили запросы премьеру Михаилу Мишустину и генпрокурору Александру Гуцану с просьбой проверить законность действий чиновников. СК уже начал проверку по статье о халатности.

В регион по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева прибыла группа Россельхознадзора во главе с Сергеем Данквертом. Он заявил, что местные власти действовали недостаточно оперативно, но назвал ситуацию контролируемой.

Руководитель регионального центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, в свою очередь, возложил ответственность за распространение инфекций на фермеров, обвинив их в халатности и нарушениях ветеринарных правил.