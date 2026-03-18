Группа депутатов Госдумы от КПРФ попросила премьер-министра России Михаила Мишустина и генпрокурора Александра Гуцана проверить законность действий сотрудников, массово изымающих домашний скот у жителей Новосибирской области. Запросы парламентариев есть в распоряжении RTVI.

Депутаты отметили, что, в соответствии с правилами изъятия животных, региональные органы обязаны соблюдать процессуальный порядок: предъявить владельцам скота уведомления и представления об изъятии и составить соответствующий акт. Кроме того, согласно постановлению правительства Новосибирской области, фермерам положены компенсации за каждый килограмм живого веса изъятого скота, указывается в обращениях.

Однако на текущий момент большое количество граждан, чей скот был изъят, не получили информацию о конкретных суммах предстоящих выплат, говорится в письмах.

«Многочисленные жалобы граждан содержат информацию о превышении полномочий представителями органов исполнительной власти и сотрудников службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», — сказано в обращениях к Мишустину и Гуцану.

Фермеры в частности жалуются, что сотрудники не предъявляют документы, подтверждающие право на изъятие скота, из-за наличия у них статуса «для служебного пользования».

Как отмечается в обращениях депутатов Госдумы, у жителей Новосибирской области изымают здоровых животных для забоя. При этом крупные региональные агрохолдинги продолжают поставлять мясную продукцию в торговые сети.

«Считаем целесообразным и просим вас <…> организовать проверку законности действий сотрудников, осуществляющих изъятие и уничтожение крупного рогатого скота на территории Новосибирской области, и обеспечения информирования граждан о гарантиях их прав», — обратились депутаты к премьеру и генпрокурору.

Массовое изъятие скота в России

С начала марта домашний скот массово изымают у жителей Новосибирской области для последующего забоя в связи с зарегистрированными в регионе случаями пастереллеза и коровьего бешенства. С аналогичными мерами столкнулись граждане в Пензенской области и Алтайском крае. В трех районах Омской области из-за вспышки бешенства введен карантин до 13 мая.

По данным новосибирского Минсельхоза, в регионе выявлено пять очагов пастереллеза и 42 очага бешенства. В связи с этим в области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Фермеры, возмущенные конфискацией животных и отсутствием полной информации о происходящем, перекрывали трассы и выходили на протесты. Они также написали коллективные обращения в администрацию президента России, прокуратуру и Следственный комитет.

10 марта стало известно, что СК начал проверку по статье о халатности (293 УК) на предмет возможных нарушений со стороны Минсельхоза Новосибирской области.

Начальник регионального центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт заявил 17 марта, что одной из причин распространения заболеваний скота стала халатность при ведении личных подсобных хозяйств.

«По сути своей вопросы того, как это все произошло, не относятся, конечно же, ни к каким конспирологическим теориям. Это халатность при ведении личного подсобного хозяйства, нарушение мыслимых и немыслимых ветеринарно-санитарных правил», — сказал он.

По поручению вице-премьера России Дмитрия Патрушева в Новосибирскую область направлена рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В состав делегации вошли представители Минсельхоза. В рамках выезда будут проанализированы принятые меры «по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота», сообщила пресс-служба правительства.