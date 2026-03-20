В распространении пастереллеза в Новосибирской и других областях России могут быть виновны не только владельцы скота, но и профильные службы, ответственные за профилактику животных, считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Данкверт назвал «неправильным и несправедливым» перекладывать всю вину на людей, то есть владельцев зараженного скота.

«Да, нелегальный оборот животных без документов, отсутствие учета поголовья — серьезные факторы риска. Но это не только про ответственность владельцев, это еще и про то, как работали профильные службы, как велась профилактика», — заявил он.

Так, глава ведомства счел принятые ранее профилактические меры недостаточными. Введенное сейчас усиление контроля и идентификации животных помогают легализовать поголовье снизить риски распространения инфекции.

Пастереллез — острая зоонозная бактериальная инфекция, которая поражает сельскохозяйственных животных: коров, свиней, коз, птиц, кроликов. Инфекция очень быстро распространяется, передается между животными через прямой контакт и приводит к массовой гибели. Профилактику заболевания проводят прививками, оно лечится антибиотиками.

По словам Данкверта, пастереллез сочетался с другими болезнями и был крайне заразен, поэтому лечение животных не помогло бы устранить очаг инфекции. Руководитель ведомства подчеркнул, что Международные и российские ветеринарные правила предусматривают изъятие и уничтожение животных в очаге и зоне риска.

Глава Россельхознадзора также рассказал о новом пакете компенсаций для жителей Новосибирской области, чей скот изъяли из-за распространения инфекции. Они будут рассчитаны по формуле, которая привязана к весу животного.

Кроме того, власти региона будут выплачивать по 18,5 тыс. каждому члену пострадавшей семьи на протяжении девяти месяцев. Так, например, семья из трех человек сможет получать по 55,5 тыс. рублей каждый месяц. Вместе с этими Новосибирская область компенсирует владельцам личных подсобных хозяйств до 50% затрат на покупку крупного рогатого скота.

С февраля 2026 года стало известно о массовом забое скота в нескольких районах Новосибирской области, в связи с чем в регионе ввели режим ЧС. По данным «Известий», карантинные мероприятия в феврале и марте затронули 87,5 до 90,5 тыс. животных. Аналогичные меры действуют в Пензенской области, Алтайском крае и Омской области.

В марте животных продолжили уничтожать, несмотря на протесты местных жителей. Так, по данным телеграм-канала «Аграрный совет», в Новосибирской области сожгли около 2 тыс. голов скота в селах Козиха, Новоключи, Калиновка и Лукошино. Уже после этого об уничтожении еще как минимум 170 голов скота сообщали из села Чернокурья под Новосибирском.

20 марта глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов сообщил об окончании изъятия скота в местах локализации пастереллеза на территории региона. Новых случаев заболевания, по его словам, выявлено не было.