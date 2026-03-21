Скандал вокруг изъятия скота у фермеров в Новосибирской области может при определенных обстоятельствах привести к отставке министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. Такую вероятность в разговоре с «Московским комсомольцем» не исключил политолог Михаил Виноградов.

По его мнению, «все будет зависеть от остроты и продолжительности кризиса». При этом Виноградов отметил, что в последнее время в стране «не очень приняты громкие отставки даже на фоне скандалов».

«У Лут сохраняется политическая поддержка со стороны вице-премьера Дмитрия Патрушева. По крайней мере, до недавних пор сохранялась. Во многом будет зависеть от того, насколько долго тема будет в центре повестки и насколько удачной будет реакция властей», — считает политолог.

Он отметил, что эпидемия заболеваний среди домашнего скота возникает не впервые, и сослался на необходимость выяснить, насколько ситуация статистически повлияла на отрасль.

«Тут вопрос — и он неизбежен — в адекватности реакции и выплат, к которым в значительной степени есть вопросы», — сказал эксперт.

По оценке Виноградова, государству «ничего не мешает» запустить антикризисные меры для фермеров, хотя «с бюджетом большие проблемы в этом году». Как считает политолог, это будет зависеть от остроты ситуации.

Власти отчитались о завершении изъятия

21 марта глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов заявил, что в крупных хозяйствах региона завершилось изъятие скота из-за вспышки пастереллеза.

В двух населенных пунктах Ордынского района еще около двух дней продолжится изъятие в личных подсобных хозяйствах. Нешумов не уточнил их названия.

По словам чиновника, новых очагов пастереллеза в области не выявлено. Он добавил, что 113 семей, оставшихся без домашнего скота, уже получили выплаты. Всего в регионе насчитывается 189 пострадавших семей, заявил Нешумов.

Сумма выплат фермерам составила 40,3 млн рублей, уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, в это число входят социальные выплаты в связи с утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот.

В качестве примера Травников привел расчет выплат для одной семьи из пятерых человек, у которой забрали пять коров, четырех коз и трех свиней. За изъятие скота владельцы получили 647 тыс. рублей, еще 92,8 тыс. рублей составила выплата по утрате семейного дохода за первый месяц.

Общая сумма поддержки составит 835,2 тыс. рублей, сообщил Травников. Если семья решит восстановить хозяйство, то сможет получить компенсацию в размере 50% от расходов на приобретение молодняка.

Изъятия в монастыре и задержание ветерана

Изъятие скота продолжается в селах Новопичугово и Козиха, утверждает «Сибирский экспресс» со ссылкой на очевидцев. В Козихе животных конфисковали в личном подсобном хозяйстве Михаило-Архангельского мужского монастыря.

Сергей Нешумов в разговоре с «Подъемом» подтвердил эту информацию, заявив, что монастырь — последний объект, откуда забирают скот. По его словам, работы там проводятся при «полном содействии» настоятеля.

«В крупных хозяйствах действительно все завершено вчера. При монастыре есть небольшое подсобное хозяйство. Там работы проводятся сегодня. Больше нет», — сказал Нешумов.

По данным «Сибирского экспресса», утром 21 марта в Козихе задержали ветерана боевых действий в Чечне Ивана Отраковского, который приехал поддержать новосибирских фермеров. В своем последнем посте в телеграм мужчина написал о «сильнейшем» давлении на жителей села со стороны руководства области.