Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в интервью программе «Легенда» на RTVI оценил деятельность своего бывшего ученика Евгения Плющенко.

Отвечая на вопрос, является ли Плющенко хорошим тренером, Мишин сравнил его с выдающимися представителями других сфер деятельности, включая творческие.

«Евгений Плющенко — тренер. Эмиль Гилельс — пианист. Юрий Гагарин — пилот. Это люди, которые в своей деятельности находятся где-то на передовой линии современного понимания спорта, науки, искусства», — заявил Мишин.

Он назвал своего бывшего воспитанника яркой личностью в мировом фигурном катании. По мнению Мишина, рассуждать о том, хороший ли Плющенко тренер, — «даже не очень уважительно».

В 2006 году Евгений Плющенко под руководством Мишина выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в итальянском Турине. В 2017 году чемпион основал академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». К нему, в частности, переходили некоторые ученики Этери Тутберидзе. В декабре 2019 года ее тренерский штаб заявил, что Плющенко «никак нельзя назвать тренером».

«Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе», — говорилось в заявлении.