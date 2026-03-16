Нередко продавцы в магазинах и на онлайн-площадках используют уловки для обмана покупателей, заявил Life.ru адвокат Сергей Жорин. Среди них: яркие ценники с огромными скидками, скрытые условия акций и навязывание дополнительных услуг.

Самая часто встречающаяся схема — это поддельная скидка. Жорин пояснил, что зачастую это происходит так: в преддверии распродаж магазины резко поднимают цену на товар, а затем опускают до прежнего уровня в нужный день. Так, покупатель думает, что совершает покупку по сниженной стоимости, хотя на самом деле цена фактически не менялась.

«В итоге товар продается примерно по той же цене, что и раньше. Покупатель видит яркий ценник “−50%” и психологически воспринимает покупку как выгодную, хотя реальной экономии может не быть», — рассказал он.

Еще одна уловка недобросовестных продавцов заключается в приписке к рекламной картинке «изображение может отличаться от товара», добавил адвокат. В таких случаях происходит подмена товара или его характеристик: на сайте заявлены одни параметры, а на деле покупатель получает, например, телефон более простой комплектации.

Классической Жорин назвал схему «навязывания услуг». Как правило, магазин может обещать второй товар «в подарок» или рассрочку «без переплат», однако реальные условия оказываются куда менее выгодными: скидка распространяется на определенный ассортимент, а рассрочка фактически является кредитом. Эти правила зачастую указаны мелким шрифтом или на отдельной странице сайта продавца.

«Кроме того, некоторые продавцы незаконно отказываются принимать возврат, убеждая покупателя, что “товар был в использовании”, “акция — возврата нет” или что магазин “не принимает обратно технику”», — отметил он.

Эксперт обратил внимание, что иногда стоимость товара на ценнике и на кассе может отличаться. Однако, согласно закону, покупатель может потребовать продать ему ту или иную вещь по ценнику из торгового зала.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 7 февраля 1992 г. № 23001-1 «О защите прав потребителей», продавец обязан продать товар по той цене, которая указана на ценнике в магазине.

С 1 сентября 2025 года в России действует закон, запрещающий навязывание дополнительных товаров и услуг. Так, незаконным считается создание условий, которые предполагают изначальное согласие покупателя на оплату дополнительных услуг. Документ также закрепляет право потребителя отказаться от таких расходов.

В конце декабря 2025 года Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг покупателям. Для должностных лиц сумма наказания составит от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как пояснял зампред думского комитета по защите конкуренции Игорь Гошин, недобросовестные продавцы могут мелким шрифтом прописывать в договоре пункты, которые вынуждают человека приобрести дополнительные услуги вместе с основным товаром. Из-за этого покупатель несет необоснованные расходы, которые могут достигать сотен тысяч рублей, подчеркнул депутат.