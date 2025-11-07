Общественная организация «Отцы рядом» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просьбу рассмотреть возможность ужесточения надзора за реальным размером скидок накануне массовых распродаж 11 ноября. С обращением организации ознакомился Life.ru.

Глава организации Иван Курбаков считает, что многие продавцы в преддверии «черной пятницы» специально повышают цены на товары за несколько дней, после чего опускают ее до исходного уровня в день распродажи, указывая, что товар доступен по скидке. Председатель «Отцов рядом» просит ФАС возбудить уголовные дела о недобросовестной конкуренции в отношении таких предпринимателей.

В разговоре с Life.ru директор представитель правовго отдела организации Максим Субботин добавил, что магазины, которые имитируют скидки искусственным изменением цены не только обманывают покупателей, но и нарушают закон «О рекламе». Он напомнил, что за такие действия предусмотрены штрафы и запрет на использование таких маркетинговых шагов.

«Использование старых цен, выделенных другим цветом, или искусственное повышение и последующее снижение цен может рассматриваться как введение потребителя в заблуждение, а также как недобросовестная конкуренция и недостоверная реклама», — заявил Субботин.

В ноябре 2024 года газета «Известия» писала, что более половины скидок на распродаже в «черную пятницу» оказываются поддельными. В разговоре с изданием аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что фейковые скидки выставляются примерно на половину товаров на онлайн-площадках.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков объяснил, что механизм работает следующим образом: за несколько дней до распродажи цены искусственно повышают, а затем опускают до прежнего уровня, создавая иллюзию выгоды. По его словам, такой уловкой пользуются не только маленькие продавцы, но и крупные торговые сети.

Накануне массовых распродаж россияне стали чаще получать звонки и сообщения от мошенников, которые предлагают им якобы уникальные предложения. Зачастую злоумышленники присылают ссылки на фишинговые сайты, имитирующие внешний вид официальных-интернет магазинов. Переходя на поддельную страницу «оплатить» и вводя на них свои реквизиты, человек предоставляет преступникам доступ к своим данным.